Contrariamente alle dichiarazioni iniziali di Samsung, il nuovo Galaxy Ring si dimostra compatibile con smartphone Android, anche se non prodotti dalla stessa casa coreana. La notizia arriva dopo i test condotti con un Motorola Razr 50 Ultra. I quali hanno rivelato che le principali funzioni dell’anello smart sono pienamente operative su dispositivi di altre marche. Funzionalità come l’Energy Score e i suggerimenti sulla salute basati sull’intelligenza artificiale GalaxyAI, inizialmente pensate per essere esclusive dei dispositivi Galaxy, sono infatti disponibili anche su cellulari non Samsung. Questa apertura verso altri brand amplia così il potenziale mercato per il GalaxyRing. Dispositivo che diventa finalmente un’opzione interessante per un numero ancora più vasto di utenti Android.

Galaxy Ring: futuro nella compatibilità e espansione dei clienti

Le ultime informazioni trapelate online suggeriscono che Samsung stia considerando di estendere ulteriormente la compatibilità del Galaxy Ring. Si pensa infatti che stia provando ad esplorare anche l’integrazione con iPhone. Attualmente, l’anello è già stato ben accolto nei mercati europei. I prezzi di partenza sono stati fissati a 449€ in Francia e Germania. Tale accoglienza positiva ha portato l’azienda coreana a valutare un rialzo della produzione, portando lo sviluppo a ben un milione di unità.

Il GalaxyRing è realizzato in titanio ed è dotato di sensori avanzati. Come accelerometro, giroscopio, sensore di frequenza cardiaca, misuratore di ossigeno nel sangue e sensore di temperatura cutanea. In questo modo garantisce una panoramica completa del benessere della persona che lo indossa. Nonostante la sua recente immissione sul mercato e l’attesa per la sua disponibilità in Italia, il dispositivo sta già mostrando un forte interesse. Samsung mira così a sfruttare questa opportunità per espandere la propria portata e influenzare ancora di più il mercato degli indossabili. Non ci resta che attendere il suo debutto ufficiale nel nostro Paese, e vedere se le aspettative della società saranno soddisfatte. In tutti i casi, molti appassionati del settore, sono pienamente d’accordo che si tratti di un accessorio assolutamente innovativo ed interessante, di cui forse molti non riusciranno a farne a meno.