Nel mese di agosto 2024, TIM rinnova il proprio portafoglio di offerte per la linea fissa. In che modo? Ebbene presentando una serie di promozioni vantaggiose per i clienti interessati a una linea Internet e ad altri servizi telefonici super vantaggiosi. Le nuove proposte includono diverse soluzioni. Dalle connessioni in fibra ottica ad alta velocità fino ai piani solo voce. Per coloro che desiderano approfittare delle offerte TIM, vi sono diversi sconti rilevanti su vari pacchetti. Questo periodo è infatti particolarmente interessante per cambiare operatore o attivare una nuova linea.

Sconti e offerte aggiuntive per nuovi e vecchi clienti TIM

Tra le promozioni più competitive vi è la “TIM Premium Base”. Essa per 25,90 al mese offre una connessione Internet illimitata fino a 2,5Gbps e chiamate nazionali a consumo. Questa opzione è disponibile su diverse tecnologie, inclusa ADSL, FTTC e FTTH. Prevede un contributo di attivazione incluso nel canone, con una permanenza minima di 24 mesi. Un’altra proposta interessante è la “Wifi Casa”, che parte da 24,90€. Include Internet senza limiti fino a 2,5 Gbps o 200Mbps in FTTC. Oltre a chiamate illimitate gratuite per i primi 48 mesi. Per chi cerca una velocità ancora maggiore, il “Wifi Casa con opzione 10 Giga” garantisce una connessione fino a 10Gbps e chiamate nazionali, senza limiti per 24 mesi. Il tutto al costo di 34,90€ al mese.

Per i clienti TIM già abbonati a un piano mobile, sono disponibili ulteriori vantaggi. Ad esempio, il “Wifi Power FWA”. Quest’ ultimo costa 24,90€ al mese ed offre una connessione fino a 100Mbps in download e 50Mbps in upload. Tale promo include anche un modem indoor e la possibilità di aggiungere chiamate illimitate per 2€ in più al mese. In più, il servizio di Fixed Wireless Access (FWA) è scontato a 15,90€ per coloro che possiedono già un’offerta fissa TIM.

Non mancano le opzioni per chi cerca solo un piano telefonico basilare. Come le offerte “Voce” e “TuttoVoce Superspecial”. Le quali offrono rispettivamente chiamate a consumo e illimitate, con tariffe a partire da 18,87€ al mese. Queste soluzioni sono ideali per coloro che necessitano solo di una linea telefonica tradizionale, senza bisogno di Internet fisso. Insomma, con queste proposte, TIM dimostra di voler soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti. Rendendo così agosto un mese ideale per valutare nuove vantaggiose opportunità.