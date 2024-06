TIM Mobile e TV: l'offerta con giga illimitati e TIMVISION inclusa

TIM lancia una nuovissima strepitosa offerta per la sua utenza. L’operatore avvia la tariffa TIM Mobile e TV, che combina servizi di telefonia mobile con la piattaforma di streaming TIMVISION. L’offerta è molto allettante, strepitosa quasi, grazie ai suoi vantaggi esclusivi inclusi e la sua grandiosa convenienza. Il gestore presenta così un pacchetto completo sotto ogni punta di vista, comprendendo non soltanto la solita comunicazione ma anche una proposta di intrattenimento unica.

Offerta imperdibile super conveniente TIM Mobile e TV

La nuova offerta generata dalla TIM include come prima cosa minuti per chiamare illimitatamente chiunque si voglia sul territorio nazionale (sia numeri fissi che mobili). Oltre ai contati nel Paese, si può anche telefonare a chiunque abiti in Europa, Stati Uniti e Canada usufruendo dei 250 minuti inclusi.

Come se non bastasse la promozione TIM Mobile e TV comprende anche ben 200 SMS da spedire verso i numeri nazionali e una connessione ILLIMITATA alla velocità della tecnologia del 5G. Nella promo troviamo anche il Roaming internazionale con 250 minuti, 250 SMS e 3 Giga utilizzabili al di fuori dell’UE.

Per attivare l’offerta TIM Mobile e TV bisogna però per prima cosa sottoscrivere o avere un piano TIMVISION. Il costo mensile di questa fantastica tariffa combinata è di soli 22,99 euro, prezzo che viene addebitato tramite il procedimento di Ricarica Automatica. Si può scegliere il pacchetto TIMVISION Intrattenimento offerto a 14,99 euro ma che viene scontato a 7 euro al mese grazie alla nuova proposta.

Nel caso in cui non si dovesse attivare un abbonamento a TIMVISION entro 25 giorni dall’approvazione della nuova offerta, questa sarà disattivata e sostituita con una promozione a prezzo pieno di 29,99 euro al mese. La nuova tariffa ideata da TIM è perfetta per chiunque sia alla ricerca di pacchetto integrato di servizi mobili e di intrattenimento. Con minuti illimitati, giga illimitati in 5G e la convenienza di TIMVISION, il gestore propone una soluzione vantaggiosa rispondendo alle esigenze di una clientela vastissima e sempre alla ricerca di qualche promozione imperdibile.