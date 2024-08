Realme GT 6T è uno smartphone di fascia media che comunque riesce ad innalzare notevolmente il livello qualitativo delle prestazioni, proprio con un rapporto qualità/prezzo quasi unico nel suo genere, a partire ad esempio dal bellissimo display. Questi è da 6,78 pollici di diagonale, un LTPO AMOLED con risoluzione 1264 x 2780 pixel che raggiunge i 450 ppi, ma soprattutto un refresh rate a 120Hz (con protezione Gorilla Glass Victus 2).

Sotto il cofano è stato inserito un processore Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, SM7675, con GPU Adreno 732, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (sfortunatamente non espandibile). Le dimensioni, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non sono eccessive, essendo uno smartphone che raggiunge i 162 x 75,1 x 8,65 millimetri di spessore, con un peso complessivo di 191 grammi.

Realme GT 6T: che occasione su Amazon

Il prezzo di questo smartphone è decisamente conveniente, infatti in questi giorni è previsto un ribasso di circa 50 euro sul valore di listino, corrispondente al 10%. In altre parole, partendo dal valore iniziale di 472,99 euro, l’utente si ritrova a spendere solamente 429,99 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, possiamo notare alcuni aspetti da non sottovalutare, per quanto riguarda almeno il comparto fotografico: nella parte posteriore possiamo trovare un sensore principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un grandangolare da 8 megapixel che punta ad ampliare gli orizzonti e le possibilità di ripresa, facilitando la vita nella maggior parte delle situazioni. Anteriormente è presente un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.45, così da riuscire a riprendere video alla massima risoluzione di 4K a 60fps, senza dimenticarsi della risoluzione 8165 x 6124 pixel per gli scatti fotografici. Se volete conoscere da vicino il prodotto, non vi resta che aprire subito il link che trovate inserito nel nostro articolo.