Nei piani del colosso sudcoreano Samsung, c’è l’arrivo ufficiale di numerosi nuovi dispositivi, appartenenti soprattutto alla famiglia di smartphone Galaxy A. Uno di questi è il prossimo Samsung Galaxy A06. Questo nuovo medio di gamma di casa Samsung è stato avvistato nel corso delle ultime ore in alcune immagini renders piuttosto accurate del noto leaker Evan Blass. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy A06, il nuovo mid-range nelle immagini renders di Evan Blass

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Samsung è stato avvistato in rete nelle prime immagini renders del noto leaker Evan Blass. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A06. Le immagini renders appena emerse in rete lasciano quindi poco spazio alla nostra immaginazione, dato che ci hanno rivelato quello che dovrebbe essere il design definitivo del nuovo device.

Osservando le immagini, possiamo notare la presenza di diverse nuove colorazioni per la backcover. Una delle novità in assoluto da questo punto di vista è l’inedita colorazione Yellow. In particolare, è possibile notare come anche il frame laterale sia disponibile in questa nuova colorazione, compresa ovviamente la backcover dello smartphone. In alto a sinistra trovano poi posto due fotocamere con un piccolo flash LED.

Secondo i rumors, dovrebbe trattarsi di un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP. Il design della parte frontale dello smartphone risulta invece un po’ più classico. Il nucoo Samsung Galaxy A06 disporrà infatti sul fronte di un Infinity-U Display con delle continue attorno al display piuttosto ottimizzate. Il pannello dovrebbe essere un IPS LCD con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione pari ad HD+.

Insomma, grazie al leaker Evan Blass abbiamo già qualche piccola conferma estetica di questo prossimo smartphone fascia media di casa Samsung, il Samsung Galaxy A06.