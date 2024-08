WhatsApp, scopri adesso 3 funzioni segrete: una serve per SPIARE il partner

Gli utenti che usano WhatsApp spesso si ritrovano ad essere costretti ad alcune funzionalità di cui farebbero volentieri a meno. Proprio per evitare di dover sottostare a queste politiche, sono state elaborate delle applicazioni di terze parti da alcuni sviluppatori che adesso stanno andando per la maggiore.

Ce ne sono tre davvero interessanti che potrebbero piacere al pubblico, soprattutto a quelli più smanettoni. Ovviamente è tutto gratuito ed anche legale al 100%, per cui niente paura.

WhatsApp: sono queste le funzioni che mancano al vostro smartphone, si tratta di applicazioni di terze parti

La prima in questione è quella che riporta in auge l’incubo dello spionaggio, anche se non è assolutamente invasiva come quelle di un tempo. Il nome è Whats Tracker, piattaforma in grado di mettere in difficoltà coloro che nascondono continuamente il loro ultimo accesso e che non si mostrano mai online. Usando questa soluzione le persone possono infatti decidere quali numeri tenere d’occhio durante la giornata e sapere in ogni momento con una notifica quando entrano su WhatsApp e addirittura quando escono. È questo dunque il modo per riuscire a capire quando un determinato numero di telefono compie l’accesso, anche se tende ad oscurare la sua ultima entrata.

Chi ha bisogno di recuperare dei messaggi perché spesso parla con persone che tendono a cancellarli, deve scaricare assolutamente l’applicazione che prende il nome di WAMR. È questa la soluzione perfetta che permette di recuperare i messaggi cancellati prima di riuscire a leggerli. Bisogna tenere però a mente il fatto che è fondamentale scaricare WAMR prima: scaricare l’applicazione dopo che un messaggio è stato cancellato per tentare di recuperarlo sarà inutile.

L’altra applicazione molto importante che consente di passare da invisibili all’interno di WhatsApp si chiama Unseen. Questa permette infatti di poter leggere tutto quello che arriva senza aprire l’applicazione ufficiale.