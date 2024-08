TIM: le migliori offerte di agosto 2024 fino a 300 GB in 5G

Cosa spinge gli utenti a cambiare il loro gestore mobile di telefonia? Molto spesso è l’aumento dei prezzi a decretare la fine della storia tra i clienti e il loro operatore, anche se oggi la situazione è diventata molto più complessa. Siccome cambiare provider è diventato semplicissimo rispetto ad un tempo, gli utenti sono sempre più pronti a prendere in considerazione altre proposte. I gestori virtuali sembrano dominare attualmente il mercato della telefonia mobile ma le vecchie glorie non vogliono abbandonare la lotta. Proprio a tal proposito bisogna tenere conto del grande ritorno sul mercato di TIM, che mai aveva gettato la spugna fino ad ora ma stava vivendo un periodo alquanto buio.

Il gestore vuole continuare a dominare e lo fa con tre offerte che fanno parte della stessa gamma, ovvero la celebre Power.

TIM lancia le sue Power ancora una volta: ecco cosa c’è al loro interno

Dopo aver visto molteplici opportunità arrivare sul mercato della telefonia mobile e mettere in difficoltà TIM, gli utenti stanno assistendo alla rinascita del gestore italiano. Lato mobile infatti l’operatore ha messo a segno diversi colpi interessanti, proponendo delle offerte straordinarie anche al fine 2023 che oggi vengono riproposte con prezzi migliori. La gamma Power di TIM è tornata per restare e stupire, soprattutto per quanto riguarda i contenuti.

La prima offerta degna di nota non poteva che essere la famosissima Power Special, unica nel suo genere. Per 9,99 € al mese garantisce infatti minuti senza limiti con 200 messaggi e 300 giga in 5G.

Al secondo posto c’è l’altra offerta che invece garantisce 200 giga in 4G e si chiama Power Supreme Easy. Il prezzo è di 7,99 € al mese e anche qui ci sono gli stessi minuti e messaggi. A concludere il discorso ci pensa la più piccola delle tre, ovvero la Power Iron, soluzione che mensilmente garantisce la possibilità di avere 150 giga in 4G per 6,99 €.