Se volete acquistare uno smartwatch, cercando di spendere il minimo indispensabile, siete nel posto giusto, infatti in questi giorni è disponibile un ottimo sconto ad un prezzo estremamente confortevole. Il prodotto di cui vi parliamo prevede un display da 1,85 pollici di diagonale, completamente touchscreen ed a colori, con alle spalle molte specifiche di livello, sebbene costi solamente 19 euro.

Disponibile in due colorazioni differenti, rosa o nero, lo smartwatch è completamente impermeabile, con certificazione IP68, e perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android o iOS, potendo godere in questo modo di tutte le funzioni che ci saremmo aspettati da un prodotto di questo tipo: monitoraggio della frequenza cardiaca, SPO2, conteggio di passi, monitoraggio del sonno, della distanza percorsa e calorie bruciate.

Smartwatch a soli 19 euro: eccolo in offerta Amazon

Una promozione davvero imperdibile che propone un prezzo di vendita finale ridottissimo, se considerate infatti che il listino dello stesso prodotto era di 89 euro, oggi è stato applicato uno sconto del 78%, così da arrivare a spendere solamente 19,99 euro. Premete qui per acquistarlo.

Il cinturino è realizzato interamente in silicone, completamente impermeabile e di discreta qualità, è chiaro non sarà al livello dei top di gamma, ma va detto che in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento, risulta essere più che interessante. Il cinturino può essere facilmente sostituito dal consumatore, andando eventualmente ad acquistarlo con un modello di terze parti.

Le notifiche vengono correttamente ricevute da ogni applicazione, come anche le chiamate, si possono leggere tutti i messaggi, ma non rispondere, in quanto a tutti gli effetti le interazioni con le notifiche sono ridotte davvero ai minimi termini. Per il resto è uno smartwatch molto interessante e di ottima qualità generale.