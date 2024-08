In queste ultime settimane, tantissimi utenti italiani ci stanno segnalando una nuova truffa che sta cercando di colpire il maggior numero di vittime possibili nel tentativo di sottrarre loro informazioni sensibili da poter sfruttare in modo fraudolento e ovviamente illegale.

La peculiarità di questo Truffa risiede nel fatto che quest’ultima si sta diffondendo non tramite le classiche campagne di mail fasulle bensì sfruttando la piattaforma di messaggistica più famosa del mondo, stiamo parlando di WhatsApp, l’applicazione di chat multimediale dai colori verdi è diventata palcoscenico inconsapevole di una truffa che sta raggiungendo tantissime persone, ovviamente i truffatori vogliono sfruttare la possibilità che ‎WhatsApp offre di entrare in comunicazione virtualmente con chiunque.

WhatsApp usato per truffare

Come potete ben vedere la truffa esordisce in maniera molto subdola tramite un messaggio che può essere scambiato per una comunicazione decisamente normale, la prima sirena d’allarme è però costituita dal fatto che a inviarvi questo messaggio è un numero non presente nella lista dei contatti con un prefisso decisamente poco comune all’interno della nostra penisola, tale messaggio richiede qualche minuto di attenzione all’utente, il quale non sa però che in caso di risposta si ritroverà davanti un tentativo di ingegneria sociale votato all’ottenere informazioni sensibili come anagrafiche o codici di accesso bancari.

I truffatori infatti con l’inganno cercheranno di estorcere queste informazioni portando l’utente stesso a rivelarle con le proprie mani, onde evitare di incappare in questo pericolo il consiglio da seguire è molto semplice, se doveste ricevere questo messaggio o in generale, messaggi simili da numeri decisamente poco comuni, non rispondete e bloccate il contatto che ve lo ha inviato, ricordate che avere occhio scettico e mal fidato essenziale per proteggersi da questa tipologia di truffa al pari del rimanere informati sulle ultime strategie usate dei truffatori, fate attenzione e non credete a quello che vi viene inviato in chat.