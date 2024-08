È un periodo particolarmente intenso per Google che si ritrova al centro di nuovi lanci ed aggiornamenti particolarmente attesi. Nello specifico, una delle ultime indiscrezioni diffuse in rete, suggeriscono che l’azienda di Mountain View sia alle prese su una nuova funzionalità per le sue chiamate. Si tratta di un nuovo filtro che verrà supportato dall’integrazione di Gemini.

Suddetta novità fa parte della nuova strategia di Google che punta ad un’integrazione sempre più estesa del suo modello AI. È molto probabile che la funzione arriverà lato server non solo per i nuovi modelli in uscita della serie Pixel 9, ma anche su quelli precedenti.

Con Gemini arriva un nuovo filtro per le telefonate

Sui dispositivi Google è già presente una funzione in grado di filtrare le chiamate che si ricevono. Tale strumento si basa su Assistant e permette agli utenti di comprendere la natura delle telefonate prima ancora di rispondere. Il filtro, infatti, può eventualmente bloccare le chiamate indesiderate, ovvero quelle provenienti da numeri sconosciuti o che vengono catalogate come SPAM.

Per accedere a tale opzione basta recarsi nell’app Telefono. Bisogna selezionare i tre punti posizionati in alto a destra. Selezionando “Impostazioni” è possibile cliccare su “Filtro chiamate”. Qui è disponibile la voce “Filtra automaticamente”. A questo punto gli utenti possono scegliere il livello di protezione che più si preferisce. Le opzioni sono: base, medio e massimo.

Secondo le voci che circolano in rete sembra che ora il filtro stia per ricevere un rinnovamento grazie all’introduzione di Gemini. A riportare la notizia è AssembleDebug che ha anche condiviso alcune foto. Qui viene mostrata l’introduzione di una nuova icona. Quest’ultima anticipa la presenza di Gemini in sostituzione a Google Assistant. Tale passaggio suggerisce il possibile intervento dell’intelligenza artificiale anche nelle funzioni legate alle telefonate. Dunque, anche il filtro riceverà un upgrade con l’AI. Non resta che attendere ulteriori dichiarazioni per scoprire come Gemini cambierà l’esperienza degli utenti con le loro telefonate.