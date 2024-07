Continuano ad intensificarsi i rumors e le indiscrezioni sui prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Uno dei primi a debuttare è il prossimo iPhone SE 4, ma le indiscrezioni riguardano questa volta sia questo modello sia un altro dispositivo che non vedremo arrivare prima del 2026, ovvero il nuovo iPhone 17 Slim. Nonostante tra i due ci sia quindi una differenza sostanziale riguardo alla data di presentazione ufficiale, secondo i rumors entrambi condivideranno una caratteristica piuttosto interessante. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iPhone SE 4 e iPhone 17 Slim avranno in comune una grande novità

A quanto pare, due dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple potranno vantare una caratteristica inedita. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi iPhone SE 4 e iPhone 17 Slim. Entrambi sembra che saranno dotati per la prima volta di un modem 5G realizzato direttamente da Apple. Si tratterebbe di una novità sostanziale. I modelli presentati fino a questo momento, infatti, l’azienda ha scelto come fornitore di questi modem il colosso Qualcomm.

Ora, però, le cose potrebbero cambiare. A rivelare queste indiscrezioni è stato l’analista Ming-Chi Kuo. Il primo di questi modelli a poter vantare questa caratteristica dovrebbe essere quindi iPhone SE 4. Quest’ultimo, infatti, potrebbe debuttare ufficialmente nei primi mesi del 2025. Il secondo modello a poter vantare questa caratteristica sarebbe invece iPhone 17 Slim. Per quest’ultimo, però, l’attesa potrebbe essere maggiore, dato che non dovrebbe arrivare in veste ufficiale prima della fine del 2025, se non addirittura durante i primi mesi del 2026.

Come sempre, per il momento ricordiamo che non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del colosso Apple, ma si tratta per lo più di speculazioni. Rimarremo in attesa di ulteriori dettagli. Ricordiamo che il nuovo iPhone SE 4 potrebbe avere un design non più datato, ma in linea con quello degli attuali modelli dell’azienda americana Apple.