La sicurezza e la privacy è una costante nel lavoro di WhatsApp. A tal proposito, si sta lavorando ad una nuova funzione. Quest’ultima ha lo scopo di nascondere le chat di gruppo presenti nelle Community. La funzione è disponibile nella versione 2.24.17.5, al momento in diffusione nel programma beta per i dispositivi Android. Tale versione offre agli amministratori delle Community la possibilità di avere un maggior controllo sulle chat di gruppo.

WhatsApp introduce una nuova funzione per la privacy

Il nuovo intervento sull’app dimostra l’impegno dell’azienda per tutelare la sicurezza degli utenti. L’aggiornamento lavora per tutelare la privacy dei membri considerando l’espansione dell’esperienza su WhatsApp attraverso la diffusione delle Community.

Gli interventi apportati permettono agli amministratori delle Community di invitare solo membri selezionati e di nascondere il gruppo dal resto della Community. In tal modo, il gruppo resta visibile solo per chi ne fa parte e per tutti gli amministratori presenti.

Il sistema permette di garantire agli utenti una maggiore privacy dei propri dati personali, tra cui anche informazioni “sensibili”. Riguardo l’intervento in atto, WABetaInfo ha sottolineato che quest’ultimo garantisce un maggiore controllo, ma anche più ordine e flessibilità nella gestione delle Community. In tal modo, sarà possibile creare gruppi appositi e riservati, tutto senza appesantire l’intera Community.

WhatsApp da sempre prova il suo impegno costante nella protezione dei dati appartenenti ai suoi utenti. Ora, con una nuova funzione indirizzata alle Community amplia il suo impegno permettendo agli amministratori di nascondere i gruppi creati.

Come anticipato la funzione è disponibile al momento solo per alcuni utenti appartenenti al sistema beta tester dedicato ai dispositivi Android. Inoltre, è prevedibile ipotizzare che nel corso delle prossime settimane la funzione potrebbe arrivare anche sul canale stabile di WhatsApp. Non resta che attendere e scoprire quando l’azienda inizierà a diffondere la nuova opzione per tutelare la privacy dei gruppi all’interno delle Community.