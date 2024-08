Truffa contro gli utenti: il nuovo inganno porta via soldi in un secondo

Purtroppo le truffe sono all’ordine del giorno e se ne stanno vedendo tantissime in questi ultimi tempi. Le persone riferiscono di aver ricevuto una nuova truffa all’interno della loro casella di posta elettronica che sarebbe stata in grado di svuotare i conti e di rubare i dati.

Credendo di parlare con una ragazza da conoscere su un sito di incontri a cui sono stati indirizzati, gli utenti hanno perso tutto.

Truffa con una mail davvero strana, ecco cosa c’è scritto al suo interno

Questo messaggio in basso è diventato virale in poche ore all’interno delle caselle di posta elettronica delle persone. Purtroppo per chi ci aveva sperato, non c’è nulla di reale: si tratta di una truffa molto pericolosa che potrebbe improvvisamente portare via soldi e dati alle persone. I malviventi fanno credere al povero malcapitato di aver ricevuto il contatto di una bella donna, includendo anche una foto nella mail. Chiaramente è tutto finto e votato a far credere alle persone di dover iscriversi ad un sito di incontri. Ecco il messaggio:

“Voglio davvero conoscerti, mi chiamo Eliza.

La gente dice che sembro molto più giovane della mia età. Sono davvero lusingato quando le persone lo fanno.

L’unico segreto che ho è che mi assicuro sempre di divertirmi a letto almeno una volta alla settimana.

Puoi prendere un giorno alla settimana dalla tua vita per venire da me? E passeremo questa giornata come se domani il pianeta scomparisse dalla sua orbita.

Per rispondere alle tue e alle mie domande, incontriamoci nella chat del mio profilo.

Il mio nickname nella ricerca è Eliza_cake22, lì vedrai le mie foto.

Ti auguro un buon umore, il tuo Eliza“.

Alcuni più sfortunati addirittura avrebbero consegnato i dati delle loro carte di credito credendo di sottoscrivere un abbonamento di tipo premium al finto sito di incontri a cui sono stati reindirizzati.