Apple continua a migliorare la sua applicazione Maps, cercando di offrire un’esperienza di navigazione sempre più personalizzabile e competitiva. Così da differenziarsi maggiormente dai servizi rivali come GoogleMaps. La più recente novità, attualmente disponibile nella versione beta di iOS 18, è l’introduzione di un nuovo pulsante denominato “cerca qui“. Quest’ ultimo rivoluziona il modo in cui si effettua la ricerca di luoghi e servizi all’interno della mappa. Tale innovativa funzione consente di aggiornare manualmente la ricerca ogni volta che si esplora una nuova area. Permettendo così all’utente di avere un maggiore controllo sul processo. A differenza della versione attuale, che aggiorna automaticamente la ricerca in modo intermittente, il nuovo pulsante elimina la frustrazione di chi preferisce gestire la propria ricerca senza interruzioni o aggiornamenti non richiesti. Basterà spostare la visualizzazione della mappa su una nuova zona e cliccare ancora per effettuare una nuova ricerca mirata in quella specifica area. Così facendo la navigazione diventa molto più intuitiva e precisa.

Apple Maps si avvicina ai rivali: attesa possibile versione Android

Nonostante questa importante aggiunta, Apple Maps continuerà comunque ad effettuare aggiornamenti automatici della ricerca durante lo spostamento sulla mappa. Ma con questa funzione opzionale l’utente potrà decidere quando e dove aggiornare i risultati. Garantendo così un controllo maggiore su tutto il processo. Oltre a questa funzione, iOS 18 introduce altre migliorie rilevanti. Tra cui il supporto alla navigazione su sentieri, un dettaglio che arricchisce ulteriormente le possibilità di utilizzo dell’app.

Un’altra novità interessante per la piattaforma è la recente introduzione di un suo formato web. Tale passo potrebbe segnare l’inizio di un piano più ambizioso, che secondo indiscrezioni includerebbe anche il lancio di una versione Android. Anche se al momento non ci sono conferme ufficiali, questa strategia permetterebbe ad Apple di ampliare la propria base utenti. Ma soprattutto di competere direttamente con Google Maps su scala globale, puntando ad una nuova fetta di mercato.

Insomma, il miglioramento costante di AppleMaps dimostra la volontà della società di Cupertino di colmare il divario con i principali concorrenti. In che modo? Attraverso un servizio sempre più versatile.