Da giovedì 8 agosto 2024, OpenAI ha introdotto una novità molto importante per il suo famoso strumento di generazione di immagini, DALL-E 3. Fino ad ora, la possibilità di utilizzarlo era limitata agli utenti con una sottoscrizione a ChatGPT Plus. Ma l’azienda ha deciso di aprire l’accesso a tutti. Anche a coloro che non dispongono di un abbonamento attivo. Questa modifica consente dunque, a chiunque fosse interessato, di generare fino a due immagini al giorno. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo. L’iniziativa rappresenta un importante ampliamento dell’accesso alle capacità di intelligenza artificiale sviluppate da OpenAI. In più offre una nuova opportunità per esplorare e sperimentare con la generazione automatica di immagini.

La sinergia tra DALL-E 3 e ChatGPT: come funziona

La decisione di rendere DALL-E 3 accessibile senza costi è stata accolta con grande entusiasmo. Questo strumento è stato lanciato a settembre dell’anno scorso. La sua capacità di produrre immagini di alta qualità a partire da descrizioni dettagliate lo ha reso uno dei più apprezzati nel campo della generazione di immagini basata su intelligenza artificiale. Con l’accesso gratuito, gli utenti possono ora esplorare tutte le potenzialità creative di DALL-E 3. Grazie alla possibilità di utilizzare la sua avanzata tecnologia per realizzare immagini che rispondono a specifiche esigenze e richieste.

Una delle caratteristiche principali che distingue DALL-E3 è la sua profonda integrazione con ChatGPT. Quest’ ultima aiuta gli utenti a formulare prompt dettagliati, ma può anche elaborare richieste complesse e specifiche che DALL-E 3 utilizza per creare file visivo. Tale approccio rende il processo di generazione mto più intuitivo e accessibile anche per chi non ha una conoscenza approfondita di come funziona l’IA.

La funzionalità gratuita è attualmente in fase di distribuzione graduale. Alcune persone potrebbero già avere accesso a questa opzione attraverso l’app di ChatGPT per Mac. Mentre altre potrebbero dover attendere un po’ prima di vedere attivata la nuova possibilità. Insomma,

con queste nuove offerte, OpenAI continua a spingere i confini della tecnologia dell’AI. Rendendo strumenti avanzati più accessibili e utili per un pubblico sempre più ampio.