Sono davvero tante le novità che vedremo arrivare ufficialmente sulla nota piattaforma di streaming Netflix. Una delle serie tv più apprezzate e sicuramente già molto dai fan di tutto il mondo è la serie tv ispirata al noto manga e anime giapponese One Piece. Lo scorso anno ha infatti debuttato sulla piattaforma la prima stagione di questa nuova serie e i fan sono ora in attesa di scoprire qualche primo dettaglio. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stato pubblicato un primo video in cui l’attore che interpretare Luffy ha rivelato qualche dettaglio.

One Piece 2 su Netflix, l’attore che interpreta Luffy rivela qualche primo dettaglio

I fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa per l’arrivo della seconda stagione della serie tv ispirata al famoso manga di Eiichiro Oda. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla seconda stagione di One Piece, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming Netflix. Nel corso delle ultime ore, l’attore che interpreta il personaggio del protagonista Luffy, ovvero Inaki Godoy, ha pubblicato in rete un video in cui rivela qualche primo dettaglio.

One Piece Day is here and we’ve got a special message from the Captain! Iñaki Godoy is working on his Japanese and can’t wait to share the wonders of this new adventure. Grand Line, here we come!!! pic.twitter.com/zaueDwPQEz — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 10, 2024

Nel video in questione l’attore si esercita a parlare giapponese e rivela che è coinvolto nelle riprese della seconda stagione in particolare a Cape Town, in Sud Africa. Ecco qui di seguito una traduzione di quanto detto dall’attore Inaki Godoy nel video appena emerso in rete:

“Ciao a tutti. Sono Inaki Godoy e interpreto la versione live action di Luffy. Vorrei poter essere presente all’evento ONE PIECE DAY, ma non posso perché sono a Cape Town, in Sud Africa, per registrare la Stagione 2. Che peccato! Sto però facendo pratica con il mio giapponese ogni giorno durante le riprese, così che quando sarà finito spero di poter andare in Giappone e parlare con tutti voi in giapponese. Prossima fermata, la Rotta Maggiore!”

Insomma, questo è un primo segnale che le riprese di One Piece 2 stanno andando come previsto. Speriamo che i fan di tutto il mondo non debbano attendere troppo tempo prima di vedere ufficialmente questa nuova stagione su Netflix.