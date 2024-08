Il produttore tech Vivo sembra che sia al lavoro sulla realizzazione di una nuova serie di smartphone di fascia medio-bassa. Ci stiamo riferendo in particolare alla prossima serie Vivo Y29. Per il momento sembra che questa serie sarà composta da due modelli, noti rispettivamente come Vivo Y29 5G e Vivo Y29e 5G. Entrambi questi modelli sono stati avvistati in queste ore nei database di IMEI. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo Y29, la nuova serie di smartphone dell’azienda avvistata in rete nei database di IMEI

Nel corso delle ultime ore due dei prossimi smartphone di punta del colosso tech Vivo sono stati avvistati in rete nei database di IMEI. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Vivo Y29 5G e Vivo Y29e 5G. Nei database in questione, i due terminali sono stati registrati con i numeri di modello rispettivamente pari a V2420 e V2421.

L’avvistamento su questi database non fa che segnalarci che l’azienda è realmente al lavoro sulla realizzazione di questi due dispositivi. Purtroppo i database in questione non ci hanno rivelato dettagli interessanti che potrebbero riguardare le presunte specifiche tecniche. Sappiamo tuttavia che i nuovi Vivo Y29 5G e Vivo Y29e 5G saranno sicuramente più potenziali rispetto ai precedenti modelli, ovvero Vivo Y28 5G. Vi ricordiamo qui di seguito le specifiche tecniche di questo modello.

• Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.56 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz

• Processore MediaTek Dimensity 6300

• Tagli di memoria con almeno 8 GB di RAM e con almeno 256 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB

• Doppia fotocamera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP e secondo sensore da 2 MP

• Fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP

• Batteria da 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 15W

• Altro: certificazione di impermeabilità IP54, wifi ac, radio fm, usa type c

Il debutto ufficiale della nuova serie Vivo Y29 è comunque ancora lontano. Emergeranno sicuramente nuovi dettagli in seguito.