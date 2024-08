Mercedes: dietro il cambio di rotta sull’elettrico ci sono i clienti

Come tutte le case automobilistiche in questo periodo anche Mercedes Benz si sta ritrovando a gestire il delicato nonché complesso passaggio dalla produzione di auto esclusivamente a motore termico alla produzione di vetture elettriche in uno switch che dovrebbe portare nel corso dei prossimi anni a un cambio di rotta totale in favore dell’elettrico.

Questo cambiamento però sta vedendo numerose problematiche per tutte le aziende compresa quest’ultima, la transizione sembra più difficile del previsto e il 2030, segnato come limite da moltissime aziende, sembra ora un miraggio dal momento che le cose non stanno andando propriamente come sperato.

Seguire il mercato

Anche Mercedes Benz si è ritrovata dunque a dover rivedere i propri piani cambiando strategia in favore dei motori termici, le vendite dei modelli elettrici infatti non hanno raggiunto le aspettative previste dall’azienda, costringendo dunque quest’ultima a rivedere la propria timeline, un esempio evidente sono le vendite della classe sud che superano in maniera netta e incontrovertibile quelle della linea EQS.

Di conseguenza, possiamo dire che la decisione di privilegiare i motori a combustione rispetto a quelli elettrici è letteralmente una risposta di Mercedes al mercato e di conseguenza alle esigenze e ai desideri dei clienti, Mercedes ha infatti riconosciuto che perfino i clienti più facoltosi dotati dunque di tutta l’infrastruttura necessaria all’uso di un’auto elettrica preferiscono nonostante tutto le auto a benzina o diesel.

Nonostante questa situazione di incertezza attorno alle vetture elettriche Mercedes non ha comunque abbandonato completamente l’idea di sviluppare i propri veicoli a batteria, sta infatti continuando a investire nelle tecnologie per l’elettrico ma con un approccio più bilanciato che mira a mantenere una stabilità aziendale tramite le vetture termiche, ma allo stesso tempo progredire con compasso più cauto in favore di quelle elettriche in attesa che il mercato sia pronto ad accoglierle in modo definitivo e totale, stiamo a vedere.