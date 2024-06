TIM ha recentemente introdotto nuove offerte nella sua gamma TIM Mobile, tra cui spicca una nuova opzione mobile dedicata alla clientela che possiede anche la rete fissa, in particolare l’offerta TIM Wi–Fi Casa. Questa opzione consente di risparmiare 5 euro al mese sul canone, rendendola particolarmente conveniente per chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa. O anche per chi desidera attivare entrambi i servizi contemporaneamente.

L’opzione, chiamata TIM Mobile, è stata lanciata il 9 Giugno e offre agli utenti una serie di vantaggi interessanti. Con soli 9,99euro al mese, i clienti possono godere di minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e un bundle dati di 20Giga, con accesso fino al 5G Ultra. È da notare che con TIM Unica Power, suddetta quantità di dati può essere illimitata. L’opzione è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti o per coloro che già hanno attiva la rete fissa con la promo Wi-Fi Casa. L’addebito mensile di 9,99 euro viene gestito direttamente sulla fattura della linea fissa, rendendo il processo di pagamento comodo e integrato.

TIM offre novità sensazionali ai suoi utenti

Per incentivare ulteriormente la convergenza tra fissa e mobile, l’operatore offre uno sconto aggiuntivo di 5 euro al mese sul canone della promo Wi-Fi Casa per i nuovi clienti che attivano entrambi i servizi contemporaneamente. Questo porta il costo mensile di TIM Wi-Fi Casa a 24,90 euro, un risparmio significativo rispetto al prezzo standard.

Per i clienti che aggiungono ulteriori linee mobili, è possibile includere fino a due SIM con le stesse condizioni dell’opzione TIM Mobile. La prima SIM deve avere lo stesso intestatario della linea fissa con TIM Wi-Fi Casa, mentre la seconda può essere intestata a una persona diversa.

È importante notare che, in caso di cessazione della linea mobile, quella fissa rimane attiva con la stessa offerta, anche se senza lo sconto di 5euro al mese previsto. In alternativa, se l’attivazione della linea fissa viene portata avanti, si attiva automaticamente l’offerta TIM 5G Power Smart sul mobile. Sono compresi 25Giga in 5G Ultra, minuti ed SMS illimitati al costo mensile di 14,99euro.