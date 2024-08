Un importante aggiornamento dell’app ChatGPT per Mac è stato appena rilasciato. Ciò ha portato con sé una serie di innovative funzionalità. Tutte pensate per migliorare l’esperienza degli utenti e aumentare l’efficienza nel lavoro quotidiano. La versione 1.2024.212 introduce, tra le novità principali, la “finestra companion“. Un’aggiunta che promette di rivoluzionare il modo in cui si interagisce con ChatGPT su macOS.

Questa nuova funzione consente di accedere rapidamente all’assistente AI da qualsiasi parte del sistema operativo. Semplicemente premendo la combinazione di tasti Option + Space. Con questa scorciatoia, gli utenti possono richiamare la finestra di ChatGPT all’istante. Anche mentre stanno lavorando a schermo intero su altre applicazioni, come ad esempio Safari. Non è quindi più necessario cercare l’icona nel dock o passare da un’applicazione all’altra con il comando Command+Tab.

ChatGPT: grafici espandibili, nuove scorciatoie e avvio automatico

Ma non è tutto. L’ utente, in più, ha la possibilità di personalizzare la scorciatoia da tastiera e la posizione della finestra nelle impostazioni dell’app. Adattando così l’esperienza alle proprie esigenze specifiche. Tale aggiornamento segna un passo importante verso una maggiore integrazione di ChatGPT nel mondo macOS. Rendendo così l’assistente ancora più accessibile e pratico.

Oltre alla finestra companion, l’ immobile porta con sé altre utili funzionalità. Ora, infatti, sarà possibile ingrandire i grafici generati dall’AI, migliorando la visualizzazione dei dati. Questa possibilità è particolarmente utile per chi lavora con dati complessi e ha bisogno di un’analisi visiva più dettagliata. Non solo è possibile ingrandirli, ma ora essi possono anche essere scaricati per un uso offline. Così da facilitare la condivisione e l’integrazione in documenti esterni.

Ancora, sono state introdotte nuove scorciatoie da tastiera. Ad esempio ‘Command + .’ per interrompere la generazione di una risposta lunga da parte di ChatGPT. Cosa che contribuisce ad aumentare il controllo dell’utente durante l’interazione con l’AI. Per chi desidera un avvio rapido e immediato, l’app può ora essere impostata per avviarsi automaticamente all’accensione del Mac.