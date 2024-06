OpenAI ha rilasciato un doppio annuncio riguardante il fronte ChatGPT, a pochi giorni dalle indiscrezioni emerse su GPT-5 e sulle capacità del nuovo modello, previsto per il rilascio tra un anno e mezzo. La società guidata da Sam Altman ha comunicato diverse novità rilevanti per gli utenti attuali.

La modalità vocale avanzata di GPT-4, presentata il mese scorso durante un evento dedicato al nuovo modello, subirà un leggero ritardo. Inizialmente era stata prevista in fase alpha per la fine di giugno. La sua uscita, invece, è stata ritardata di un mese. Gli sviluppatori hanno spiegato, tramite un post sul server Discord, che è necessario più tempo per migliorare ulteriormente il modello.

Quando arriverà ChatGPT sui computer Mac?

Secondo quanto riportato, gli sviluppatori stanno potenziando la capacità del modello di rilevare e rifiutare determinati contenuti. Inoltre, hanno aggiunto che stanno anche lavorando per migliorare l’esperienza dell’utente e preparare l’infrastruttura per supportare milioni di utenti, garantendo risposte in tempo reale. Come parte della strategia di distribuzione iterativa, la versione alpha sarà inizialmente disponibile per un piccolo gruppo di utenti. In questo modo sarà possibile raccogliere feedback e apportare eventuali miglioramenti basati sulle osservazioni ricevute. Ciò significa che la modalità vocale avanzata potrebbe non essere disponibile per tutti i clienti ChatGPT Plus fino all’autunno, a condizione che soddisfi determinati requisiti e superi rigorosi controlli di sicurezza.

Parallelamente, OpenAI ha annunciato il rilascio dell’app ChatGPT per Mac, ora disponibile per tutti gli utenti. Questa applicazione è stata progettata per facilitare l’accesso al modello, consentendo agli utenti di porre domande su email, screenshot, siti web e altri contenuti presenti sul Mac. Utilizzando la combinazione di tasti Option + spazio, si apre un’interfaccia semplice e immediata. Qui bisogna inserire le domande desiderate. Tale aggiornamento mira a rendere l’interazione con ChatGPT più intuitiva e accessibile, migliorando l’efficienza degli utenti nei loro compiti quotidiani. Il download dell’app può essere effettuato attraverso un link fornito da OpenAI.

Tali annunci riflettono l’impegno dell’azienda di Sam Altman nel migliorare continuamente i propri prodotti e servizi. Con l’arrivo di GPT-5 in vista, OpenAI sta chiaramente lavorando per consolidare la propria posizione di leader nel campo dell’intelligenza artificiale.