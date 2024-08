Google Messaggi è una delle opzioni migliori per la messaggistica quando si parla di dispositivi Android. Tale scenario è diventato sempre più concreto considerando la scelta di Samsung di utilizzare l’applicazione come predefinita sui suoi smartphone Galaxy.

L’unica nota dolente è la compressione delle foto inviate. Quest’ultima infatti spesso risulta eccessiva. Dettaglio che può seriamente compromettere la qualità delle immagini che si intende mandare ai propri contatti. Sembra però che Google abbia deciso di risolvere tale problema con un recente aggiornamento.

Google Messaggi: la novità che non rovina la qualità delle foto

Secondo un recente teardown dell’APK sembra che stia per arrivare una nuova opzione. Quest’ultima potrebbe intervenire per evitare che la compressione delle foto su Google Messaggi risulti essere troppo eccessiva. Ma come funziona?

Il punto di partenza è la funzione “Invia foto più velocemente”. Quest’ultima è stata introdotta lo scorso anno e riduce la qualità delle immagini anche del 90%. In tal modo vengono ridotte visibilmente le tempistiche relative all’invio delle foto, opzione utile soprattutto quando si è in possesso di un piano tariffario ridotto. Ma allo stesso tempo impedisce agli utenti di inviare foto in buona qualità.

Sembra però che le cose possano presto cambiare. Secondo quanto riportato da AndroidAuthority potrebbe essere possibile inviare foto con chat RCS. Tale opzione permette una perdita minima relativa alla qualità delle immagini. Ciò funziona aggirando la funzione per inviare le foto più velocemente che risulterebbe sparita. A testimoniarlo diversi utenti che hanno l’accesso alla versione beta di Google Messaggi.

Secondo quanto dichiarato, sembra che in futuro l’azienda di Mountain View potrebbe introdurre la possibilità per gli utenti di scegliere in autonomia l’opzione di compressione che maggiormente si predilige. Al momento non è ancora noto quando la funzione verrà rilasciata e quale delle future versioni di Google Messaggi farà da base per l’aggiornamento.