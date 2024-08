Dopo le recenti preoccupazioni legate ai problemi rivelati per i processori Raptor Lake di 13 e 14 generazione di Intel stanno per arrivare alcune notizie rassicuranti. Nello specifico, le novità riguardano i computer Asus e MSI. Le due aziende sono pronte a rilasciare una beta del BIOS. Quest’ultima interverrà per aggiornare il microcodice di Intel e superare così i problemi di instabilità che sono stati riscontrati nelle ultime settimane.

È importante che le due aziende intervengano in fretta su tale problematica, ma in molti si chiedono se tale aggiornamento possa risolvere effettivamente i problemi per i processori Intel.

Instabilità Intel in risoluzione per Asus e MSI?

L’aggiornamento in questione introduce microcode 0x129. A tal proposito, Intel ha specificato che quest’ultimo non è in grado di ripristinare i dati che sono già stati subiti dai processori. Quest’ultimi, infatti, sono stati colpiti da elevati voltaggi. Per risolvere tale situazione è possibile solo intervenire con una sostituzione.

Dunque, qual è lo scopo del nuovo microcodice? Il suo obiettivo è di risolvere i problemi di stabilità. Quest’ultimi hanno coinvolto in prima persona i processori di Intel. Le prime aziende che hanno iniziato a distribuirlo sono le citate Asus e MSI. L’aggiornamento per MSI è destinato alle schede delle serie 600 e 700. Il suo lancio è previsto per la fine di agosto. Per Asus, invece, è coinvolta la Z790. Online è disponibile la lista completa delle schede madri coinvolte dagli aggiornamenti.

L’aggiornamento è utile, come accennato, per tutti i sistemi che non sono stati danneggiati dall’alto voltaggio. In ogni caso, Intel ribadisce che gli aggiornamenti del BIOS non dovrebbero causare perdite di prestazioni.

Tali primi interventi rappresentano la prima risposta per quanto accaduto. Il malfunzionamento dei processori Intel ha causato danni a moltissimi dispositivi. Quest’ultimi, quando utilizzati per aziende ed attività di vario genere, hanno causato problemi importanti. Inoltre, ribadiamo che molti dispositivi ora chiedono la sostituzione. In tal caso, Intel ha ora esteso il periodo di garanzia utile.