Xiaomi Watch S3 è lo smartwatch top di gamma dell’azienda cinese, un prodotto che punta fortissimo sull’eleganza, ma che allo stesso tempo cerca di porre l’attenzione su un prezzo non particolarmente elevato, riuscendo a non andare oltre i 130 euro.

Uno smartwatch che convince sotto molteplici aspetti e punti di vista, a partire dall’ottimo display AMOLED da 1,43 pollici di diagonale, completamente touchscreen, e controllabile anche sfruttando i due pulsanti fisici sul lato destro, dalla corsa non troppo pronunciata, ma comunque più che discreti in termini di prestazioni generali.

Correte sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, così avrete le offerte Amazon ed i codici sconto gratis sul vostro smartphone.

Xiaomi Watch S3: uno sconto inaspettato

Il prodotto può essere acquistato in questi giorni con uno sconto di circa 20 euro sul listino originario di 149 euro, corrispondente per l’esattezza ad una riduzione del 14%, che porta la spesa finale da sostenere a soli 129 euro. Se volete effettuare l’ordine vi dovete collegare subito qui.

Ciò che differenzia questo prodotto da tanti altri sul mercato, è sicuramente l’autonomia, infatti non essendo installato Wear OS, l’utente si ritrova a poter estendere al massimo l’usabilità quotidiana fino a circa 15 giorni consecutivi, prima di dover ricorrere alla presa a muro. Non mancano all’appello tutte le funzioni che ci saremmo potuti aspettare da un prodotto di questo tipo: monitoraggio della frequenza cardiaca con SPO2, monitoraggio dello stress, delle distanze percorse, calorie bruciate e passi, oltre ovviamente al sonno. Le attività sportive che è possibile misurare sono oltre 150, con variazioni in relazione all’attività effettivamente selezionata.

Il prodotto viene commercializzato con cinturino nero realizzato interamente in silicone, questi è facilmente sostituibile anche dall’utente meno esperto, con possibilità di acquistare numerose varianti, anche non originali, direttamente in rete. Tutti coloro che lo acquisteranno potranno fare affidamento, tra le varie cose, anche sulla solita garanzia legale della durata di 24 mesi di Amazon.