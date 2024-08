Il Brasile sta chiedendo alle principali aziende del settore tecnologico di implementare nuove misure relative alla sicurezza per le applicazioni di posta. A tal proposito, Apple potrebbe aver anticipato il tutto con una nuova funzione presente sul suo iOS 18.

La richiesta del Ministro della Giustizia e della Sicurezza Pubblica brasiliano era quella di introdurre per tutti gli utenti la possibilità di bloccare le app in questione con sistemi biometrici. In tal modo, si intende rendere i dispositivi più sicuri. Inoltre, si punta ad eliminare gli accessi non autorizzati alle e-mail.

Apple: nuove misure di sicurezza in arrivo?

L’azienda di Cupertino potrebbe aver anticipato tale richiesta con una soluzione presente all’interno nel nuovo iOS 18. Nello specifico, il sistema operativo comporterà una nuova funzione che permetterà agli utenti di nascondere tutte le proprie app all’interno di una cartella protetta. Sarò possibile accedere a quest’ultima solo tramite Touch ID o Face ID. Un’opzione utile che permette agli utenti di mettere al sicuro tutte le app desiderate. Ed ovviamente è compresa anche l’applicazione Mail.

Ciò potrebbe risultare una sorta di risposta alla richiesta posta dal Brasile. Al momento però non è ancora possibile comprendere se la funzione riuscirà concretamente a soddisfare quanto chiesto. In ogni caso, l’intervento di Apple dimostra l’impegno costante dell’azienda nel proteggere la sicurezza dei propri dispositivi e dei relativi utenti.

L’attenzione dell’azienda riguarda anche i casi limite, come quando gli smartphone vengono derubati. A tal proposito, con l’aggiornamento iOS 17.3 Apple ha introdotto una funzione che permette di tutelare il dispositivo in caso di furto. Nel dettaglio, i livelli di sicurezza si basano sulla richiesta obbligatoria di Face o Touch ID per accedere a tutte le password che sono state memorizzate sul dispositivo. Non è invece più presente la possibilità di inserire il PIN.

Gli interventi di Apple rappresentano un validissimo punto di partenza. Bisognerà attendere per comprendere se gli interventi di Cupertino siano sufficienti a soddisfare le richieste dei regolatori globali.