Stanno emergendo diverse informazioni sulla nuova gamma di tablet di Samsung. Nel dettaglio, sono state rivelate le due versioni che verranno presentate sul mercato. Si tratta del Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab Ultra. Oltre a sorprendere l’assenza di un modello base, sono emerse diverse informazioni che fanno ben sperare in un lancio sempre più vicino.

Nel dettaglio, il Galaxy Tab S10+, destinato al mercato sudcoreano, ha ottenuto la certificazione dell’ente SafetyKorea. Le certificazioni sono molto importanti e sembrano anticipare la commercializzazione dei prodotti che le ricevono. In tal caso, la ricezione del consenso da SafetyKorea sembra presagire un rilascio vicino. Alcune indiscrezioni parlano di un possibile debutto ad ottobre, ma bisogna attendere conferme ufficiali.

Arriva sul mercato la nuova serie tablet di Samsung

Il modello viene identificato con il codice SM-X826N per la versione con connessione. Per quella con solo rete Wi-Fi invece è SM-X820. Mentre il modello Samsung rilasciato sugli altri mercati verrà identificato con i codici SM-X828U e SM-X826B.

Sono emerse diverse indiscrezioni sulle specifiche tecniche sul Samsung Galaxy Tab S10+. Nel dettaglio, il SoC potrebbe rappresentare una vera novità. Per la prima volta Samsung potrebbe utilizzare un modello MediaTek per un dispositivo di fascia alta. Si tratta del Dimensity 9300+.

Per quanto riguarda la memoria, è noto che almeno una delle versioni presenterà una RAM da 12 GB. Mentre il display del nuovo modello tablet di Samsun avrà un Dynamic AMOLED da 12,4 pollici. La versione Ultra presenterà dimensioni leggermente più elevate (14,6 pollici). Il refresh rate, invece, è a 120Hz.

Una novità interessante potrebbe riguardare la batteria e il comparto fotografico. Ma per il momento non ci sono dichiarazioni dettagliate. Inoltre, Samsun non ha ancora rilasciato dichiarazioni riguardo il comparto software e la possibile integrazione dell’intelligenza artificiale. Considerando quanto detto sulla possibile vicinanza del debutto, è probabile che presto l’azienda sudcoreana rilasci presto ulteriori informazioni.