Play Store, AGOSTO 2024: app e giochi a pagamento gratis, la lista

Questa giornata è importantissima per chi ha uno smartphone Android in quanto sul Play Store di Google ci sono delle offerte. Secondo quanto riportato infatti ecco che direttamente all’interno del celebre market compaiono oggi delle applicazioni e dei giochi a pagamento a costo zero.

Gli utenti che vogliono provvedere al download, devono affrettarsi e fare capo alla lista nel prossimo paragrafo. L’offerta durerà ancora per poco.

Android: questa è la lista completa con tutti i titoli che all’interno del Play Store di Google sono oggi gratis

Diventa davvero semplice scaricare dei titoli a pagamento dal Play Store ma senza pagare nulla. Gli utenti Android devono solo affidarsi alla nostra lista, quella che è stata realizzata appositamente per elencare i migliori pezzi oggi in sconto totale. Ci sono delle applicazioni e dei giochi a pagamento che infatti non avranno prezzo almeno per qualche altro giorno, per cui conviene approfittare.

Stando a quanto riportato, potrebbe capitare anche che tra qualche ora alcuni titoli possano tornare a pagamento, per cui consigliamo di scaricare tutto subito. Per procedere al download basta individuare i titoli che si desiderano all’interno della lista e cliccare su di essi. Dopo aver fatto questo, gli utenti saranno ricondotti direttamente sul Play Store di Google dove potranno effettivamente premere sul tasto “download“. Quella che notate qui in basso è dunque la lista completa con tutti i link diretti: