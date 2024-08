Samsung Galaxy Buds2 sono cuffiette true wireless che vogliono ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore di milioni di consumatori, sottolineando la loro capacità di essere ugualmente all’altezza della situazione, nonostante comunque un prezzo non troppo elevato.

Disponibili sul mercato da ormai più di un anno, le cuffiette sono in vendita in varie colorazioni, nel nostro caso ve le proponiamo in bianco, dato essere il colore più economico. Compatibili con tutti i dispositivi, siano essi Android o iOS, riescono comunque ad offrire il proprio meglio solo con i device che presentano come OS il piccolo robottino verde. Il sistema di controllo si affida interamente alla parte superiore alle singole cuffiette, così da poter regolare correttamente sia il volume che la riproduzione audio.

Samsung Galaxy Buds2: costano solo 119 euro

Il prezzo di vendita di tali cuffiette non sarebbe troppo basso, infatti il listino si aggira attorno ai 189 euro, cifra che viene ridotta di 70 euro con la promozione odierna Amazon, che abbassa la spesa del 37%, sino ad arrivare così a poter investire un quantitativo che, a conti fatti almeno, si dovrebbe aggirare attorno ai 119,99 euro. Premendo questo link le potrete ordinare, con spedizione gestita da Amazon e consegna in tempi veramente molto brevi.

In termini pratici le cuffiette hanno un peso davvero ridottissimo, pensate che raggiungono soli 5 grammi, con dimensioni della custodia di ricarica di 5,02 x 5 x 2,78 centimetri. L’ergonomia è molto buona, proprio perchè sono in-ear e vanno ad alloggiarsi all’interno del padiglione auricolare, riuscendo in questo modo ad incastrarsi alla perfezione evitando che possano fuoriuscire in fase di utilizzo, o rendere la vita decisamente più complicata a coloro che le vogliono utilizzare quotidianamente. Da notare il loro essere impermeabili a schizzi d’acqua o polvere, non temono gli utilizzi all’aria aperta.