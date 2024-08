PosteMobile rinnova l’offerta Estate: Promo Creami Extra Wow 150

PosteMobile ha da poco annunciato la proroga della sua vantaggiosa offerta estiva. Stiamo parlando della nota Promo Creami Extra Wow 150, che resterà disponibile fino al 30 settembre 2024. Quest’ ultima è stata lanciata il 4 luglio, ed ora accessibile per tutto il periodo estivo, offrendo a nuovi clienti e a chi richiede la portabilità un piano ricco di vantaggi. Il tutto a soli 6,99 euro al mese. Gli utenti potranno così usufruire di minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Ma anche SMS senza limiti e ben 150 Giga di traffico, con una velocità di connessione fino al 4G+. Ma non è ancora tutto. In quanto, è incluso anche un bonus di 140Gb aggiuntivi rispetto a quelli già previsti.

PosteMobile: dettagli e condizioni dell’offerta, costi e opzioni disponibili

Per attivare la Promo Creami Extra Wow 150, è previsto un costo iniziale di 10€. Una cifra che include sia l’acquisto della SIM che una ricarica da 10 euro, comprensiva del primo mese di servizio. L’offerta è esclusivamente disponibile online o tramite contatto telefonico per chi desidera essere ricontattato. È importante notare che essa non è estendibile ai clienti già esistenti di PosteMobile, che non possono effettuare un cambio di promo. Al termine dei 150Giga mensili inclusi, è possibile continuare a navigare acquistando l’opzione Giga Extra, al costo di 1,99€ per 1GB di dati aggiuntivo.

PosteMobile, operatore virtuale di PostePay, sfrutta la rete Vodafone per offrire una connessione affidabile e veloce fino al 4G+. In più da giugno 2024, sì è resa disponibile anche l’opzione 5G. La quale consente di navigare fino a 2Gbps con un costo aggiuntivo di soli 3€. Sarà possibile attivare questa opzione dopo aver ricevuto la SIM, seguendo le istruzioni disponibili sul sito di PosteMobile o tramite l’app Postepay. Il traffico dati in roaming nei paesi dell’Unione Europea è limitato a 7,39GB. Oltre tale soglia si applicano costi aggiuntivi.