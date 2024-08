Nuova offerta 1Mobile: 200 GB di dati al prezzo di 9,90€

1Mobile ha lanciato una nuova promozione che offre una generosa quantità di dati per tutti i nuovi clienti. L’offerta “Speed 5G 200” prevede 200GB di traffico dati con connessione 5G, minuti illimitati e 50 SMS al costo di 9,90€ al mese. I nuovi utenti possono approfittare di un mese gratuito. Valido per coloro che effettuano la portabilità del numero da qualsiasi operatore o per i nuovi iscritti. Il costo di attivazione è fissato a 5€ per chi proviene da un altro gestore. Mentre le nuove SIM hanno un prezzo di 10€. La promo è valida fino al 18 agosto 2024, e si rinnova automaticamente ogni mese. Ma è importante notare che il traffico non utilizzato non sarà cumulabile per il mese successivo.

1Mobile: dettagli e condizioni dell’offerta

Per usufruire della promo, è necessario che la portabilità del numero sia completata con successo entro il primo ciclo di fatturazione. Altrimenti verrà addebitato il costo del primo mese. Anche se l’offerta garantisce la navigazione in 5G, se non vengono rispettati i requisiti minimi, il servizio sarà fornito in 4G. In piu, se un cliente decide di passare a un altro gestore entro 180 giorni dall’attivazione, i bonus ricevuti saranno detratti dal credito residuo. I dati inclusi nell’offerta sono validi in Italia e in tutta l’Unione Europea. Ma in caso di superamento della soglia, è previsto un costo aggiuntivo di 0,50€ per ogni 100 MB. I servizi possono essere gestiti attraverso l’App di 1Mobile o l’Area Personale sul sito ufficiale. Tale soluzione è anche compatibile con altri servizi Extra. In ogni caso, se siete interessati ad altre proposte fornite dal gestore in questo periodo vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Qui oltre alla Creami Wow, troverete tantissime altre soluzioni interessanti e ricche di vantaggi esclusivi. Pensate per ogni tipo di utente, dai più giovani ai più adulti. Tutto in pochi e semplici click. Oppure potete contattare il servizio clienti, sempre a vostra disposizione.