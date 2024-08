In queste ultime settimane d’estate, il colosso giapponese Sony continua a sfornare nuove offerte e sconti sensazionali su PlayStation Store. Gli utenti potranno infatti accedere a tantissimi titoli di rilievo e a dei prezzi decisamente convenienti. Grazie alla promo dei Saldi Estivi, infatti, sono al momento disponibili all’acquisto tantissimi videogiochi ad un prezzo anche inferiore ai 10 euro. Scopriamo qui di seguito le offerte più interessanti da non lasciarsi sfuggire.

PlayStation Store, ancora sconti sensazionali per l’estate

Continuano senza sosta gli sconti e le super offerte proposte su PlayStation Store da parte del colosso giapponese Sony. Come già accennato in apertura, infatti, anche per queste ultime settimane d’estate l’azienda sta proponendo delle vere e proprie occasioni, con tantissimi videogiochi in sconto proposti ad un prezzo addirittura inferiore ai 10 euro.

Tra le occasioni più imperdibili su PlayStation Store, troviamo ad esempio videogiochi come The Witcher 3 Wild Hunt. Questo classico intramontabile ha al momento un prezzo di listino di 29,99 euro. Tuttavia, grazie allo sconto favoloso del 70%, gli utenti potranno portarselo a casa a soli 7,49 euro. Proposto sempre allo stesso prezzo di 7,49 euro troviamo poi il videogioco theHunter Call of the Wild, grazie allo sconto del 75%.

Per tutti gli amanti della di videogiochi di Assassin’s Creed, è poi al momento disponibile su PlayStation Store il titolo Assassin’s Creed III Remastered. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di listino di 39,90 euro. Tuttavia, grazie allo sconto del 75% proposti dal colosso giapponese Sony, ora gli utenti potranno portarselo a casa a soli 9,99 euro. Un’altro videogioco in sconto è poi The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition per PS5 e PS4. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile su PlayStation Store ad un prezzo scontato di 9,99 euro.

Insomma , si tratta come sempre di sconti ed offerte davvero sensazionali. Gli sconti continuano ovviamente sulla pagina ufficiale di PlayStation Store, vi consigliamo di visitarla per non perdervi nessun videogioco.