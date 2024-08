Iliad: le offerte FLASH e GIGA arrivano a 250 GB in 5G, ecco i prezzi

Con tutte le grandi novità che sono arrivate nel mondo della telefonia mobile, c’è sicuramente da tener conto delle grandi offerte di Iliad. Il pubblico ormai non si sorprende più, anche se c’è comunque da tenere d’occhio ogni offerta in maniera molto attenta. L’intento dell’azienda è quello di vincere anche questa volta, soprattutto con le sue tre nuove offerte tra le quali si cela anche una vecchia Flash che è diventata una Giga.

In basso c’è il resoconto completo con tutti i contenuti per ogni offerta e con tutti i prezzi che, ricordiamo, durano per sempre senza mai scadere. Le grandi opportunità sono disponibili proprio ora.

Iliad vuole vincere e lo dimostra con le sue offerte di agosto 2024

Il discorso non può che partire con l’offerta lanciata proprio pochi giorni fa, ovvero la Flash 200. Questa soluzione, che in principio costava un po’ di più, ora è arrivata a costare solo 9,99 € al mese per sempre. Chi sceglie di averla, decide di portare con sé minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 200 giga in 5G tutti i mesi.

L’altra offerta è per chi non vuole spendere questa cifra ma solo 7,99 € mensili per sempre. Ecco la Giga 120, una soluzione straordinaria con minuti e messaggi senza limiti e 120 giga in 4G.

Chiude il cerchio e l’offerta più facoltosa di tutte, la nuova Giga 250, offerta che fu lanciata a scadenza lo scorso mese con il nome di Flash 250. Al suo interno oltre ai soliti minuti e messaggi ci sono ben 250 giga in 5G per 11,99 € al mese per sempre.

Bisogna tenere d’occhio due aspetti in particolare: il primo è che il 5G è totalmente gratuito per gli utenti nel caso in cui dovessero scegliere un’offerta che lo prevede. Il secondo riguarda la fibra ottica, la quale arriva in sconto per coloro che scelgono un’offerta mobile da almeno 9,99 € mensili.