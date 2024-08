YouTube è una delle piattaforme maggiormente celebri nell’ecosistema di Google. Nonostante ciò, ci sono diverse pecche segnalate dagli utenti stessi. A tal proposito, il team di sviluppatori di YouTube è impegnato per migliorare la piattaforma video.

Una delle pecche principali, che maggiormente fa storcere il naso agli utenti, sono gli annunci pubblicitari. Per molti si tratta di un vero fastidio ed è per questo che YouTube ha deciso di apportare un’importante modifica per i video in diretta.

YouTube: ecco cosa cambia per i video live

Secondo quanto dichiarato da Google, i suoi sviluppatori stanno testando un nuovo formato pubblicitario. Quest’ultimo permetterà agli utenti di visionare i propri contenuti video senza interruzioni. A tal proposito, sul sito di supporto ufficiale di Google è stato riferito che YouTube sta lavorando alla sperimentazione di una visualizzazione “Picture in Picture”. Quest’ultima è utile per regolare la pubblicità che viene proposta durante i video live.

Alcuni utenti potrebbero, già a partire dai prossimi mesi, iniziare a vedere il nuovo formato pubblicitario. Ciò permetterà ai creatori di contenuti di pubblicare annunci senza che la live streaming venga interrotta. Un dettaglio particolarmente allettante per tutti gli utenti che non sopportano le interruzioni dovute alla pubblicità. Infatti, mentre prima gli utenti visionavano gli annunci a schermo intero, mentre la visione veniva interrotta, la nuova opzione permette allo spettatore di continuare a visionare il video in diretta su YouTube, senza alcune interruzioni sgradite.

Google ha reso noto che i creatori di YouTube potranno selezionare il nuovo formato per le pubblicità recandosi nelle impostazioni relative alla monetizzazione. Il processo è semplice e non richiede particolari interventi.

Al momento non è ancora noto quando la funzione verrà rilasciata a livello mondiale. L’impegno di YouTube nell’eliminare una delle pecche peggio tollerate dagli utenti dimostra il desiderio della piattaforma di assecondare le esigenze dei suoi fruitori continuando a garantire un servizio che sia sempre efficiente e al passo con i tempi. Il tutto senza che i creatori debbano rinunciare alla monetizzazione.