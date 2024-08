Tutti gli utenti che acquistano uno smartphone della famiglia Samsung sanno che non acquistano soltanto un dispositivo dotato di hardware di primissimo livello ma anche di software decisamente ben strutturato da parte di Samsung che gode di un supporto da parte di un team di sviluppatori davvero invidiabile, non a caso il colosso coreano può garantire ai propri utenti applicazioni e funzionalità esclusive in maniera costante sottoforma di aggiornamenti periodici.

In tal senso una delle applicazioni che meglio incarna questo concetto è senza alcun dubbio il browser web Samsung Internet, quest’ultimo è inserito negli smartphone Samsung di default e rappresenta una valida alternativa a Google Chrome con il quale senza dubbio non può competere, ma che riesce nonostante tutto a tenere sotto una stretta competizione.

Nuovo aggiornamento

Nelle scorse ore gli sviluppatori di Samsung hanno deciso di rilasciare una nuova versione di questo browser web che introduce due nuove funzionalità rimuovendone però allo stesso tempo altre due non più disponibili nella nuova beta, per quanto riguarda le funzionalità introdotte la prima è l’introduzione della possibilità di ricercare delle voci all’interno delle impostazioni, in modo da trovarle più rapidamente, la seconda invece è l’introduzione della crittografia end to end per la sincronizzazione dei dati, in modo da incrementare in maniera importante la sicurezza di tutto ciò che è salvato nel browser web di Samsung.

Si tratta dunque di due aggiornamenti pensati per migliorare sia l’usabilità del noto browser sia per migliorarne la sicurezza in modo da elevarlo ai livelli dei browser maggiori disponibili attualmente per gli smartphone Android

Le due funzioni rimosse invece sono le opzioni per cambiare la posizione della barra per lo scorrimento e per nasconderla.

Al momento si tratta di un cambiamento presente solamente nella beta che dunque arriverà sul canale globale una volta terminati i test di rito da parte di Samsung, non si sa ancora quanto ci vorrà.