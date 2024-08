Vivo, in questo periodo, ha ampliato la sua offerta di accessori audio con il lancio delle nuove cuffie true wireless VivoTWS 3e. Le quali sono state presentate in concomitanza con il nuovo smartphone V40 Pro. Queste cuffie, proposte a un prezzo contenuto di circa 20 euro, si distinguono nella loro fascia di mercato per una serie di funzionalità avanzate che le rendono particolarmente interessanti. Nonostante il loro costo ridotto, le Vivo TWS3e non rinunciano alla cancellazione attiva del rumore (ANC). Anche se limitata a una riduzione di 30dB. Tale caratteristica, tipica dei modelli di fascia più alta, si accompagna a tecnologie aggiuntive come la cancellazione del rumore del vento e la modalità AI Call Noise Reduction. Funzione progettata per migliorare la qualità delle chiamate telefoniche.

Vivo TWS 3e: autonomia e connettività, un pacchetto completo per la fascia economica

Le Vivo TWS 3e offrono prestazioni di tutto rispetto anche in termini di autonomia. Con l’ANC attivo, le cuffie garantiscono fino a 8,5 ore di ascolto continuo. Mentre disattivando questa funzione è possibile estendere la durata fino a 10,5h. Utilizzando la custodia di ricarica inclusa, l’autonomia complessiva può raggiungere invece dalle 36h alle 42h. Un altro punto di forza è la ricarica rapida, che in soli 10 minuti consente fino a 3 ore di ascolto. Le cuffie supportano anche la tecnologia Google Fast Pair e la connettività Bluetooth 5.3. Offrendo così una latenza di soli 88 ms in modalità gaming e la possibilità di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente. In più, sono dotate di sensori che rilevano se sono indossate e di comandi touch. Oltre alla certificazione IP54 indispensabile per la resistenza ad acqua e polvere. Con queste caratteristiche, le Vivo dunque rappresentano un’opzione allettante per chi cerca un buon compromesso tra qualità e prezzo. In quanto, mai come in questo caso, la scelta di creare un dispositivo più economico sembra non avere influenzato, in alcun modo, la qualità delle prestazioni.