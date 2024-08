L’avvicinarsi del mese di settembre si caratterizza sempre dall’emergere di una quantità esorbitante di indiscrezioni sugli iPhone 16. I melafonini sono ormai privi di segreti, conosciamo le loro specifiche tecniche e le novità estetiche che Apple introdurrà, ma non possediamo ancora particolari informazioni sui costi previsti per ogni modello in arrivo. In compenso possiamo già farci un’idea su quelle che saranno le colorazioni dei vari iPhone 16.

Un leaker ha infatti rivelato che sarà possibile scegliere tra ben cinque colorazioni che presenteranno differenze molto evidenti rispetto a quelle previste per i modelli Pro e Pro Max.

iPhone 16: i modelli base saranno molto colorati

Mentre iPhone 16 Pro e Pro Max dimostreranno la loro fedeltà alla tradizione presentandosi esclusivamente in quattro colorazioni, gli iPhone 16 faranno il loro debutto in ben cinque colori molto vivaci.

Il leaker Aaron Zollo, a tal proposito, ha condiviso in rete un video che mostra le cinque colorazioni di iPhone 16 rivelando così che sarà possibile scegliere tra: il nero, il rosa, il verde, il bianco e il blu.

Osservando il video condiviso in rete e qui riportato, è ben chiaro ciò che li distinguerà dai modelli Pro e Pro Max, che saranno disponibili in: titanio naturale, titanio rosa, titanio nero, titanio bianco.

A distinguere i modelli base dalle versioni Pro sarà anche il comparto fotografico, ben visibile in foto. Apple potrebbe optare per la vecchia disposizione dei due sensori su un’unica linea verticale. Stando alle anticipazioni, tutti i modelli accoglieranno invece il tasto Capture e saranno protagonisti di una riduzione non indifferente dello spessore delle cornici del display.

iPhone 16: data di lancio

La data dell’evento di presentazione dei nuovi iPhone 16 non è stata ancora comunicata da Apple ma ciò non ostacola leaker ed esperti dall’avanzare ipotesi. Questi ultimi ritengono, infatti, che l’evento Apple si terrà con un certo anticipo rispetto allo scorso anno e che la data scelta dal colosso potrebbe essere il 10 settembre. L’informazione rimane comunque incerta e in attesa di ulteriori conferme.