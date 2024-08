Una nuova truffa si sta diffondendo su WhatsApp causando non pochi problemi agli utenti della piattaforma. La modalità della frode è sempre la medesima. I truffatori contattano le vittime con dei messaggi in cui vengono offerti guadagni facili. Nel testo, spesso, viene anche spiegato cosa bisogna fare e le mansioni da eseguire per poter ricevere il denaro promesso. Le richieste comprendono il seguire alcuni profili Instagram o anche guardare dei video.

Nuova truffa su WhatsApp

Dopo aver conquistato la fiducia delle vittime, i criminali passano a richiedere delle nuove mansioni. A questo punto, si inizia a parlare di gruppi Telegram e link di invito. Ed è qui che parte un ulteriore inganno. Gli utenti coinvolti vengono convinti a condividere dati bancari ed informazioni sensibili per poter ricevere i presunti pagamenti che sono stati accumulati nel corso del “lavoro” offerto su WhatsApp.

Inizialmente, per convalidare la veridicità delle proprie intenzioni, i truffatori corrispondono delle piccole somme di denaro. Quest’ultime vengono accreditate con l’obiettivo di dare credibilità all’operazione e convincere gli utenti della buona fede dell’operazione. In realtà, è solo un modo per convincere le vittime a fornire informazioni personali e portare avanti la truffa tramite WhatsApp.

È importante che gli utenti imparino a riconoscere i segnali preoccupanti. Inoltre, è utile, in ogni caso di evitare sempre di condividere informazioni sensibili con utenti sconosciuti. Agire con cautela è fondamentale per evitare di cadere vittima delle nuove truffe che circolano su WhatsApp. I truffatori si presentano come figure affidabili dettaglio che può trarre in inganno.

Ciò rende necessario verificare sempre l’identità di chi ci contatta. Inoltre, ogni tentativo truffa deve essere segnalato alla Polizia Postale e alle autorità competenti. In tal modo è possibile limitare la diffusione della truffa su WhatsApp. Un atteggiamento cauto è l’unico modo per tutelarsi ed impedire di diventare vittima dei truffatori online.