Apple torna a parlare delle specifiche del suo iPad Air M2 e ha apportato una correzione. Su gran parte dei riferimenti ufficiali relativi al nuovo dispositivo veniva indicato che il chip M2 di quest’ultimo avrebbe presentato una GPU a 10 core. Ora invece, alcune pagine negli Stati Uniti sono state aggiornate e hanno corretto tale informazione. Sembra infatti che il nuovo iPad Air M2 avrà una GPU da 9 core e non 10.

Apple interviene per aggiornare i reali core dell’iPad Air M2

È importante sottolineare che suddetta modifica non è stata apportata ovunque. In alcuni Paesi la variazione non è ancora stata segnalata. Inoltre, anche nel comunicato stampa presente online sono ancora indicati 10core. In una recente dichiarazione l’azienda di Cupertino ha dichiarato di star procedendo per modificare l’errore su tutti i suoi siti nella sezione dedicata alle specifiche dell’iPad Air M2. Dunque, è ipotizzabile che nel giro dei prossimi giorni verranno apportate le dovute variazioni su tutti i portali riservati.

Non è ancora chiaro cosa è effettivamente successo. Apple non ha rilasciato particolari dettagli a riguardo, ma al momento risulta poco credibile pensare che l’azienda di Cupertino abbia sbagliato fornendo un’informazione sbagliata. Altrettanto improbabile è l’ipotesi che riguarda un possibile cambiamento in corsa sulla GPU. Inoltre, risulta strano pensare che Apple sia intervenuta per modificare solo il sito USA e non tutti gli altri.

Nel dettaglio, la differenza riguardo il passaggio da 10 a 9core non è particolarmente evidente per la maggioranza degli utenti. Nonostante ciò, è piuttosto grave, da parte di un colosso della portata di Apple, commettere uno sbaglio di questo tipo.

Dunque, è auspicabile che presto l’azienda di Cupertino rilasci informazioni concrete sull’accaduto e sulle motivazioni dietro tale errore. Nel mentre, Apple conferma di non essersi sbagliata sul resto delle specifiche rilasciate fino a questo momento. Trascurando i core della GPU, non sono necessarie ulteriori rettifiche sulle prestazioni del nuovo iPad Air M2.