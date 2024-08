Un pericolo a cui dovete prestare molta attenzione soprattutto in questo periodo è costituito dalle truffe online che nel mese di agosto di quest’anno sono tornate alla ribalta più forti che mai, ovviamente le vacanze sono un momento ottimo per i truffatori dal momento che le carte di credito degli utenti che magari si mettono in viaggio sono senza alcun dubbio piene di risparmi.

Ecco dunque che in Italia sono tornate a colpire le truffe online e questa volta stanno utilizzando come canale comunicativo WhatsApp, la nota piattaforma tinte verdi infatti è un palcoscenico perfetto dal momento che rende raggiungibile virtualmente chiunque senza troppi problemi, di conseguenza il numero di truffe è aumentato sensibilmente negli ultime settimane.

Di conseguenza in Italia nelle ultime settimane molti utenti stanno ricevendo un messaggio specifico che c’era però una truffa ben ingegnato, vediamolo insieme

Il messaggio truffaldino

Il messaggio in questione, come potete vedere esordisce con poche righe di testo che cercano di attrarre l’attenzione dell’utente, questo messaggio arriva da un contatto non salvato in rubrica che presenta un numero decisamente strano e poco comune, ovviamente si tratta di una truffa, non a caso se doveste rispondere il truffatori tenterebbero in tutti modi di portarvi a dichiarare informazioni sensibili in merito o la vostra persona o i vostri conti bancari in modo da poter sfruttare le informazioni al loro vantaggio.

Onde evitare di cascare in pieno in questa truffa il consiglio migliore da seguire è quello di non dare ascolto al messaggio ricevuto è bloccare immediatamente il numero che ve lo ha inviato, ovviamente non seguite le istruzioni o le parole dei truffatori dal momento che questi ultimi cercheranno in tutti modi di invogliarvi a far trapelare i dati sensibili sulla vostra persona.

Ricordate di restare sempre informati su tutte le truffe che entrano in circolazione, esserne a conoscenza è di vitale importanza per proteggersi in modo efficace.