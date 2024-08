OnePlus 12 è uno degli smartphone che potremmo definire dal miglior rapporto qualità/prezzo, proprio per la sua grande capacità di riuscire ad integrare al proprio interno le migliori specifiche tecniche, pur mantenendo una spesa allineata con la fascia più alta del settore.

Lo smartphone è oggi caratterizzato da dimensioni perfettamente allineate con gli standard del settore, pari a 164,3 x 75,8 x 9,15 millimetri, anche se il peso è leggermente superiore al normale, capace quindi di fermarsi a 220 grammi. In compenso ciò che cattura l’attenzione è la presenza di un ampio display da 6,82 pollici, con risoluzione 1440 x 3168 pixel e densità di 510 ppi, il quale presenta tecnologa LTPO AMOLED ed un refresh rate di 120Hz, con anche protezione Gorilla Glass Victus 2.

OnePlus 12: l’occasione migliore dell’anno

La promozione a cui tutti possono accedere in questi giorni è davvero più unica che rara, se pensate infatti che basteranno 869 euro per il suo acquisto, quando in realtà il listino sarebbe stato di 1099 euro. Il modello in vendita è sempre no brand con alle spalle la solita garanzia legale della durata complessiva di 2 anni, attiva dall’esatto momento in cui ricevete il prodotto al vostro domicilio. Effettuate l’ordine al seguente link.

Uno dei maggiori focus di OnePlus è legato al comparto fotografico, poichè l’utente si ritrova a tutti gli effetti a poter fare affidamento su un sensore principale da 50 megapixel, con il quale riuscire a scattare istantanee di altissima qualità, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 64 megapixel, per finire poi con un teleobiettivo da 48 megapixel. Il dispositivo completa la propria configurazione con il sensore anteriore da 32 megapixel, e la sua apertura F2.4, ottimo anche per la registrazione in 8K UHD. Non dimentichiamoci, tra le varie cose, la presenza di una batteria da 5400mAh, che amplia al massimo l’autonomia generale.