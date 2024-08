WhatsApp migliora le community, ora c’è più privacy e maggior ordine

WhatsApp rilascia un nuovo aggiornamento attualmente solo per la beta di Android e per quanto riguarda le sue Community

L’obiettivo di WhatsApp è quello di rendere l’applicazione sempre più sicura e soprattutto utile per gli utenti. Proprio per questa motivazione qui, oltre ai tanti aggiornamenti che hanno introdotto delle funzioni supplementari e migliorato altre soluzioni che non andavano per il meglio, il colosso della messaggistica sta ponendo molto l’attenzione su alcune aree in particolare.

Secondo quanto riportato, sarebbe arrivato un nuovo aggiornamento dedicato alle Community. WhatsApp sta continuando a lavorare su una funzionalità che consente di nascondere proprio al loro interno le chat di gruppo. La versione che era stata ufficializzata a maggio con il numero 2.24.10.13 è stata utile per un primo sviluppo, ma ora la versione beta è stata estesa ad un numero molto più ampio di persone.

WhatsApp: ora nelle chat di gruppo delle Community regna l’ordine

Gli amministratori delle Community ora possono avere un controllo nettamente maggiore rispetto al solito e proprio per quanto concerne le chat di gruppo. Saranno loro a decidere di invitare membri selezionati, rendendo poi il gruppo invisibile a tutti gli altri membri della Community stessa. Il gruppo sarà visibile solo per coloro che verranno invitati dagli amministratori, mentre per gli altri sarà come se non ci fosse.

Per creare un gruppo di questo genere, bisogna impostare il tutto inizialmente. Se un amministratore crea una chat di gruppo di questo tipo, non potrà più tornare indietro modificandone la privacy. Quel gruppo resterà dunque invisibile a vita per i membri che non sono stati invitati.

Questo è un modo con cui WhatsApp vuole consentire di avere un livello maggiore di privacy agli utenti delle Community. C’è dunque più ordine ma anche più controllo e flessibilità, tutto nelle mani degli amministratori. Almeno al momento questa funzionalità è stata diffusa solo per il programma beta di WhatsApp riservato ad Android. Per quanto concerne la versione stabile, bisognerà attendere le prossime settimane, così come per la versione per iOS.