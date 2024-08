WhatsApp sta testando un’importante novità nella versione beta 2.24.16.14 per Android. Una funzione che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti gestiscono i loro contatti e gruppi all’interno della piattaforma. Si tratta di una funzionalità conosciuta provvisoriamente come “Elenchi”. La quale rappresenta un’evoluzione del sistema di “Preferiti” da poco introdotto. Con questa innovazione, si avrà la possibilità di organizzare i propri numeri e gruppi in liste personalizzabile. Così da migliorare l’efficienza e la praticità della gestione delle conversazioni.

WhatsApp: potenziali vantaggi per la gestione degli aggiornamenti di Stato

Nonostante tali novità siano ancora in una fase iniziale, la descrizione disponibile nelle impostazioni dell’app suggerisce che il suo obiettivo ultimo sia quello di fornire uno strumento versatile. Un mezzo in grado di classificare e gestire in modo più ordinato le connessioni sociali e professionali. Ciò potrebbe rivelarsi particolarmente utile per coloro che possiedono numerosi contatti e gruppi. Così da semplificare notevolmente la navigazione tra le diverse conversazioni e facilitando l’accesso rapido alle community di interesse.

Una delle potenziali applicazioni della nuova funzione potrebbe riguardare la gestione degli aggiornamenti di stato. Con “Elenchi”, gli utenti avrebbero l’opportunità di creare liste selezionate di persone e gruppi con cui condividere contenuti specifici. Come immagini e messaggi di stato. Questo permetterebbe una personalizzazione più fine delle condivisioni. Escludendo ad esempio i contatti lavorativi da aggiornamenti più informali o personali. Tale capacità di “dividere il pubblico” potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza d’uso del singolo utente. Al fine di consentire una comunicazione più mirata e rilevante.

È possibile che tutto ciò subisca ulteriori modifiche prima del lancio ufficiale. Ciò in base ai feedback degli utenti e ai test in corso. Ad ogni modo è chiaro ormai che tutte queste novità riflettono l’impegno di WhatsApp nel migliorare costantemente la sua esperienza d’uso. Ma soprattutto il suo continuo tentativo di rispondere alle esigenze di utilizzatori fedeli sempre più diversificato.