Samsung è impegnata per migliorare i propri servizi di assistenza. L’idea è di svilupparli ulteriormente a livello mondiale. Il tutto grazie alle capacità dei tecnici in Corea del Sud. L’azienda coreana intende invitare i suoi tecnici a condividere le proprie competenze.

L’obiettivo è quello di fornire, in tutto il mondo, un’esperienza legata alla riparazione dei propri dispositivi che sia soddisfacente. Per far ciò Samsung ha richiamato in Corea tecnici provenienti da 13 Paesi. L’obiettivo è migliorare le loro competenze. Tra i Paesi in questione ci sono Italia, Polonia, Regno Unito, Germania. Svezia e Stati Uniti.

Nuovo addestramento per i tecnici Samsung

Il processo fa parte del programma “Domestic Service Experts Overseas Dispatch”. Ciò prevede di condividere le competenze di Samsung con i tecnici dei centri assistenza. Tali abilità si concentrano sulla sostituzione dei display degli smartphone Galaxy. Nello specifico il processo prevede lo smontaggio dell’unità display, della batteria e del telaio, insieme ad anche altri componenti. Successivamente si procede con la sostituzione delle parti necessarie. Prima il processo di sostituzione del display comprendeva anche quella della batteria. Processo che richiedeva un aumento dei costi per i clienti.

Un ulteriore intervento è stato il miglioramento della diagnosi che diventa sempre più precisa. Inoltre, maggiore attenzione è stata riservata anche ai pieghevoli di Samsung. L’azienda ha anche dichiarato che migliorerà l’interazione con i contact center. Quest’ultimi costituiscono il punto di contatto con i clienti ed è importante che siano all’altezza delle aspettative.

Tali interventi da parte di Samsung dimostrano l’impegno dell’azienda per offrire ai suoi utenti un sistema di riparazioni efficiente. Inoltre, l’addestramento di tecnici esperti e competenti fornisce ai fruitori del marchio un’ulteriore garanzia. Con centri di riparazione competenti sparsi per tutto il mondo gli utenti possono accedere ad un sistema di assistenza che sia pronto a rispondere a tutte le loro esigenze.