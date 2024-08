Samsung continua a migliorare la sua app di condivisione file Quick Share con l’ultimo aggiornamento. Quest’ ultimo ha contribuito a renderla ancora più potente e flessibile. La nuova versione 13.6.51.13, disponibile tramite il Galaxy Store, apporta alcune novità rilevanti. Le quali sembrano semplificare il trasferimento di file di grandi dimensioni tra diversi dispositivi e piattaforme.

La modifica più importante riguarda il raddoppio del limite giornaliero per i file condivisi tramite link e QR code. Tale limite passa da 5GB a 10GB. Così da facilitare notevolmente la condivisione di contenuti pesanti non solo tra dispositivi Android ma anche con iPhone e altre app. Introdotto a maggio, l’uso del QRcode per la condivisione si rivela ora ancora più utile con il nuovo limite esteso. In quanto consente agli utenti una maggiore flessibilità nelle loro operazioni quotidiane.

Samsung: miglioramenti nella visualizzazione dei media e identificazione dei device

Oltre al raddoppio del limite giornaliero, l’aggiornamento porta con sé altre due novità che migliorano l’usabilità dell’applicazione. Prima di tutto, ora viene mostrata la dimensione totale di un file durante la fase di ricezione. Ciò direttamente all’interno della finestra pop-up dedicata. Questo dettaglio permette alle persone di avere immediatamente sotto controllo lo spazio necessario per accogliere il contenuto in arrivo. Evitando, in questo modo, sorprese e gestendo meglio lo spazio disponibile sui propri dispositivi.

In secondo luogo, l’identificazione dei device nelle vicinanze è stata resa ancora più dettagliata. I nomi dei dispositivi sono ora visualizzati fino a due righe. Così da consentire una migliore distinzione tra le varie tecnologie disponibili per il trasferimento. Tale miglioria riduce il rischio di errori durante la selezione del dispositivo destinatario. Così da rendere il processo di condivisione ancora più fluido e affidabile.

Attualmente, questa innovazione è in fase di distribuzione e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti. Ad ogni modo, Samsung prevede di estendere la disponibilità del nuovo Quick Share a tutti i device compatibili nei prossimi giorni. Insomma, tutto ciò conferma l’impegno continuo del colosso coreano di migliorare la sua esperienza d’uso. Garantendo strumenti sempre più efficienti e facili da usare.