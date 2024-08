In queste ultime settimane abbiamo assistito all’arrivo di numerosi rumors e indiscrezioni riguardanti diversi dispositivi del noto produttore tech Motorola. Qualche giorno fa, ad esempio, il protagonista dei rumors è stato Motorola Edge 50 Neo. Tuttavia, l’azienda sta preparando l’arrivo ufficiale di un altro smartphone noto al momento con il nome di Motorola S50. Proprio quest’ultimo è stato da poco avvistato in rete nei database di TENAA. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola S50, nuovo smartphone in arrivo, ecco cosa dice TENAA

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Motorola è stato avvistato in rete nei database del noto sito cinese TENAA. Come già detto in apertura , ci stiamo riferendo al prossimo Motorola S50. Si tratterà di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato e al momento è conosciuto con il numero di modello XT2309-5.

Sul portale in questione è stata anche pubblicata una prima immagine che lo ritrae. Osservandola, possiamo notare un look ed un design piuttosto simili a quello degli altri device dell’azienda. In particolare , secondo quanto riportato sul sito cinese, il nuovo Motorola S50 avrà sul fronte un ampio display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.36 pollici. Il pannello dovrebbe avere una risoluzione pari al FullHD+ e ci aspettiamo quasi certamente una elevata frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120HZ.

Dall’immagine è poi possibile intravedere la presenza di tre fotocamere posteriori più un flash LED. Nello specifico, avremo un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 13 MP e un sensore teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, il sito web TENAA ci ha rivelato la possibile presenza di un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7300.

Per il momento queste sono le primissime informazioni su questo nuovo dispositivo a marchio Motorola.