Al giorno d’oggi scegliere un operatore telefonico con cui instaurare un contratto è diventato molto difficile.

Questo perché il panorama della telefonia mobile si è notevolmente ampliato, e il numero di operatori è cresciuto esponenzialmente.

Se prima gli operatori telefonici erano un numero molto ristretto, oggi sono davvero tanti e scegliere l’offerta giusta per le proprie esigenze è sicuramente più difficile.

Questo aumento è dovuto principalmente alla nascita degli operatori telefonici virtuali, dei gestori che offrono dei servizi di telefonia mobile e anche fissa, pur non avendo delle infrastrutture proprie, e la fanno appoggiandosi alla rete di altri operatori, ad esempio TIM, Vodafone e WindTre, per proporre le proprie tariffe.

ho.Mobile è proprio un operatore virtuale che fa parte di quella cerchia, e che è in grado di offrire delle tariffe davvero convenienti a prezzi shock.

ho.Mobile: scopri la qualità con le proposte dell’operatore virtuale

ho.Mobile è un ottimo operatore virtuale, che si è distinto sul mercato proprio grazie alla qualità dei suoi servizi e anche alla loro convenienza.

Al momento, l’operatore presenta una serie di promozioni telefoniche davvero molto interessanti.

Fino al 29 agosto 2024 è possibile trovare un’offerta che prevede minuti e SMS illimitati, con 100 giga di Internet a soli 5,99 euro al mese. Un’altra proposta davvero esclusiva è la tariffa che prevede minuti e SMS illimitati, con 200 giga di Internet a soli 8,99 euro al mese.

Per quanto riguarda le offerte con 5G incluso, ho.Mobile presenta le seguenti tariffe: la prima con minuti e SMS illimitati e 200 giga di Internet in 5G, a soli 9,99 euro al mese e la seconda con minuti e SMS illimitati e 250 giga di Internet in 5G, a soli 11,99 euro al mese.

L’operatore propone poi l’incredibile offerta per la casa, con uno sconto di due euro al mese per chi è già cliente mobile, che prevede 300 giga di Internet con rete 4G fino a 60 Mbps a soli 13,99 euro al mese.