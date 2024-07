Il nuovo motorola razr 50 arriva nel nostro Paese in tutta la sua eleganza. Il foldable con form factor a conchiglia si prepara a debuttare in Italia portando con se tutta la sua tecnologia e il design particolare.

Caratterizzato da un stile elegante, il motorola razr 50 integra soluzioni hardware e software all’avanguardia. Il display pieghevole interno è affiancato da un pannello esterno da 3.6 pollici che permette di visualizzare le notifiche senza necessità di aprirlo.

Inoltre, gli utenti possono sfruttare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale in un modo tutto nuovo. Attraverso l’app Gemini di Google sarà possibile accedere a tutte le funzionalità del servizio creato da Mountain View direttamente dal display esterno. Si tratta di una feature unica nel suo genere, che faciliterà di molto le interazione tra gli utenti e il device.

Il motorola razr 50 è pronto a stupire gli utenti Italiani con il suo design foldable e le colorazioni sgargianti

Per attivare Gemini di Google, sarà sufficiente premere il pulsante di accensione. In questo modo si potranno svolgere ricerche, chiedere informazioni, pianificare viaggi e tanto altro ancora, in quanto le possibilità sono infinite.

Inoltre, il motorola razr 50 è un device con uno stile iconico, possibile alle particolari colorazioni disponibili e alle finiture in morbido materiale premium vegano. Gli utenti potranno scegliere tra le tonalità Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange.

Le prestazioni dell smartphone pieghevole sono garantite dal SoC MediaTek Dimensity 7300X. Attraverso l’IA integrata nel sistema, le performance del chipset sono ottimizzate per massimizzare la capacità di calcolo e minimizzare i consumi. La batteria da 4200 mAh garantisce un’ampia autonomia e con la ricarica TurboPower da 30 W è possibile ottenere tante ore di utilizzo con pochi minuti sotto carica.

Il prezzo di partenza per il motorola razr 50 è fissato a 899 euro. Tuttavia, il costo può diminuire usufruendo del programma “Trade In”; acquistando lo flagship pieghevole sul sito ufficiale si potrà dare in permuta un vecchio smartphone e ottenere uno sconto sull’acquisto del device.