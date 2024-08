Carburanti: prezzi ai minimi ma in autostrada restano alti

Sembra che i costi della benzina e del diesel abbiano avuto finalmente un calo dando al nostro portafogli un po’ di tregua dopo un lungo periodo di rialzi. La situazione dei carburanti è stabile da circa sei mesi, ma non si può dire che sia uniforme sul territorio. Chi si troverà a fare rifornimento in autostrada, specialmente in questo weekend ricco di partenze, dovrà fare i conti con prezzi ancora elevati. Per chi utilizza il servito, le riduzioni sono ancora più limitate, cosa alquanto strana che evidenzia un’anomalia che dovrebbe essere attentamente analizzata dal Governo il prima possibile. Il Codacons ha espresso molta preoccupazione per questa discrepanza. Sebbene i prezzi siano in calo rispetto allo scorso anno, in autostrada i ribassi sono molto meno consistenti. La benzina in modalità self service ha registrato un ribassamento del 3,2% rispetto allo scorso anno, mentre il diesel è diminuito solo del 2,4%.

Self e servito con costi molto diversi per i carburanti

Attualmente in modalità self service, la benzina è pari 1,837 euro al litro. C’è un leggero scarto tra le compagnie principali e le cosiddette “pompe bianche”. Per il diesel, il prezzo medio è invece di 1,717 euro al litro. Chi preferisce avere il servizio completo dovrà sganciare 1,981 euro a l per la benzina e 1,861 euro per il diesel, con differenze parecchio importanti che variano tra le diverse società che si occupano della distribuzione di carburanti.

Gli automobilisti che scelgono il GPL trovano un prezzo medio di 0,714 euro al litro, mentre il metano servito costa 1,329 euro al kg. I prezzi per il GNL si aggirano intorno a 1,229 euro al kg, con variazioni più leggere rispetto ai carburanti prima citati tra le diverse stazioni di servizio. In autostrada, come anticipato, la situazione è meno favorevole. La benzina in modalità self service raggiunge i 1,932 euro al litro e il diesel arriva ancora 1,829 euro al litro. Chi opta per il servito avrà a che fare con costi nettamente maggiori che salgono a 2,198 e 2,101 euro al litro. Anche GPL e metano subiscono rincari penalizzando di parecchio chi si sposta e sposterà sulle principali strade del Paese e avrà bisogno di carburanti.