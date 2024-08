Samsung da sempre si occupa delle produzioni in proprio di svariate componenti che poi rivende nel mercato ufficiale degli smartphone ad altre aziende, un esempio sono i suoi schermi che vende un po’ a tutti, oppure le sue memorie, da sempre molto desiderate da tutti dal momento che garantiscono uno standard di qualità e prestazioni senza eguali nel mercato.

Ed ecco che a tal proposito Samsung si prepara per lanciare le sue nuove memorie RAM per smartphone, le DRAM LPDDR5X in grado di gestire al meglio le applicazioni di intelligenza artificiale on-device e caratterizzate da uno spessore davvero impressionante, parliamo infatti di 0,65mm, un livello mai visto prima, saranno disponibili in un taglio da 12Gb e uno da 16Gb.

Nuove RAM super sottili

YongCheol Bae, Vice Presidente Esecutivo di Memory Product Planning di Samsung Electronics ha dichiarato: “La DRAM LPDDR5X di Samsung stabilisce un nuovo standard per le soluzioni AI ad alte prestazioni on-device, offrendo non solo prestazioni LPDDR superiori, ma anche una gestione termica avanzata in un pacchetto ultra-compatto. Siamo impegnati nell’innovazione continua attraverso una stretta collaborazione con i nostri clienti, offrendo soluzioni che soddisfano le future esigenze del mercato DRAM a basso consumo.“.

La peculiarità nonché vantaggio di queste memorie consiste nel fatto che, grazie allo spessore irrisorio, consentono di liberare spazio nella scocca del telefono, cosa che permette di sfruttarlo per altro, dal miglior ricircolo dell’aria per il raffreddamento fino all’inserimento di componenti più grandi per migliori tecnologie interne, il modulo è stato realizzato con processo produttivo a 12nm ed è in grado raggiungere una velocità di trasferimento dei dati fino a 10,7Gbps.

Questo è solo l’inizio dal momento che il modello a 4 stack consente di raggiungere tagli da 12 e 16Gb, in futuro però vedremo modelli a sei strati in grado di offrire capacità da 24Gb o anche da 32Gb.