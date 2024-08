Pixel 9: arriva una nuova app per le previsioni metereologiche

Nuova app Meteo per i dispositivi Pixel

Con l’arrivo dei nuoviemergono interessanti novità riguardo i dispositivi. A tal proposito, di recente sono emerse diverse informazioni riguardo lacon unideato per i dispositivi Pixel. Ora sembra che l’applicazione riceverà un ulteriore aggiornamento. Scopriamo di cosa si tratta.

La prima differenza principale riguarda il nuovo approccio minimale. Nel dettaglio la rappresentazione grafica del cielo e delle condizioni meteo non sono più presenti. Restano solo l’icona che indica il meteo attuale e la temperatura. Anche la mascotte, una ranocchia, non è più presente con il nuovo aggiornamento per l’app per Pixel.

Cambiano anche alcuni elementi del design dell’applicazione Meteo. I bordi risultano più stondati. Le previsioni relative ai 10 giorni successivi sono schierate in orizzontale e non più in verticale. Per poterle visionare completamente, gli utenti devono selezionarle. A tal punto viene mostrata una nuova schermata. Quest’ultima risulta simile a quella attualmente presente anche se con alcune informazioni mancanti.

La sezione dedicata al vento, alla visibilità, all’alba/tramonto, all’indice UV, alla pressione e all’AQI è ora rappresentata diversamente. Gli elementi non sono più rettangolari, ma presentano forme diversificate. Nello specifico si passa da quelle quadrate a quelle circolari. Anche la selezione della posizione cambia, diventando ora molto più semplice.

Secondo quanto riferito da AndroidHeadlines la nuova versione, come la precedente, presenta pochissime animazioni. Al momento queste sono le info disponibili. La nuova applicazione Meteo per i dispositivi Pixel dovrebbe debuttare con quest’ultimi. Inoltre, dopo il suo arrivo, è probabile che sarà estesa anche a tutti gli altri smartphone di Google anche se di generazioni precedenti. Non resta che attendere per scoprire se saranno presenti ulteriori cambiamenti. Inoltre, non appena l’app Meteo arriverà sui nuovi dispositivi gli utenti potranno sperimentare la nuova interfaccia che promette di essere più semplice ed efficace.